Fey y Alejandra Guzmán anunciaron entre bombos y platillos una colaboración en el ‘Eternas Tour’, lo que generó una gran expectativa entre los seguidores de ambas. Es por eso que hubo gran atención por la preventa de los boletos, pero todo parece haberse frustrado.

En el programa Hoy se reveló que ambas cantantes se acabaron peleando y el proyecto se canceló. Esta fue la razón por la que tanto Fey como Alejandra Guzmán lanzaron un comunicado en el que anunciaron que la preventa fue pospuesta, lo que ha dejado entrever una posible cancelación del concierto.

¿POR QUÉ SE PELEARON ALEJANDRA GUZMÁN Y FEY ANTES DE SU GIRA?

Andrea Escalona fue el encargado de revelar los rumores sobre una riña entre Fey y Alejandra Guzmán, quienes habrían tenido diferencias que terminaron por afectar el proyecto y decidieron postergarlo.

“¡Oye! Es que esto no puede estar pasando así y la otra de no pues perdón, fue mi gente, mejor no hubo buena onda, también hubo un tema con la chica dorada, mejor lo dejamos así tan amigas como siempre, tan cuatas como siempre pero que la gira no... “, señaló.

Según ha trascendido, el problema se dio por una tercera persona, quien podría ser el manager de Fey. Él habría hecho enojar a Guzmán por intentar vender conciertos a nombre de Alejandra. “De eternas no tuvo nada”, ironizaron los conductores.

FANS FRUSTRADOS POR POSIBLE CANCELACIÓN DE GIRA DE ALEJANDRA GUZMÁN Y FEY

Los seguidores de ambas cantantes mexicanas evidenciaron su molestia en las redes sociales. La mayoría cree que es muy posible que las diferencias entre Guzmán y Fey no se resuelvan y la gira sea cancelada.

“Y yo buscando en Superboletos”, “Fey rompió récord en abandono de proyecto”, “Empezando mal? Ojalá no terminen cancelando”, “Noo, esto no huele bien, espero que sea otra cosa”, fueron algunos de los comentarios.