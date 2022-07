Luego de Alejandro Speitzer subiese algunas fotos con una misteriosa mujer, quien es su nueva pareja, el mundo del espectáculo se quedó con las incógnitas de cuándo y por qué el actor mexicano y la modelo Shannon de Lima terminaron su noviazgo. Ante el silencio de ambos protagonistas, la prensa consiguió hablar con el hermano del histrión, Carlos.

El también actor y ahora panelista de una sección del magazine “Hoy”, Carlos Speitzer, fue abordado a su salida de los estudios de Televisa San Ángel y allí confirmó que efectivamente su hermano menor ya no mantiene una relación con la exesposa de Marc Anthony.

Luego de culminar su participación en la tercera temporada de “Las estrellas bailan en HOY”, el mayor de los hermanos Speitzer ahora conduce la sección “El camioncito”. Con ese estímulo, el celebs conversó de manera animosa con los hombres de prensa y habló sin inconveniente alguno de la situación emocional de su hermano.

En abril, Speitzer y Shannon hicieron público su romance, el cual duró apenas un par de meses (Foto: Revista ¡Hola!)

CARLOS SPEITZER HABLÓ DE POR QUÉ TERMINÓ SU HERMANO ALEJANDRO SPEITZER CON SHANNON DE LIMA

Interrogado sobre cuáles habían sido los motivos de la ruptura entre la exnovia de James Rodríguez y Alejandro Speitzer, Carlos indicó que las razones solos las sabe su hermano pero no cree que la cuestión haya acabado en malos términos.

“No creo (que haya habido peleas), no es un tipo de pleitos, tampoco yo, no nos enseñaron así en casa, simplemente las cosas a veces pues no pasan y esta vez no pasó, pero bien, él contento (ahora)”, aseveró.

“¿No se llevaron bien, no se entendieron?”, le repreguntaron a Carlos. “Pues, así como pasan (las cosas), no sé si no se llevaron bien, simplemente se dieron cuenta que igual y no era por ahí”, replicó.

Esta fue la foto que subió Alejandro Speitzer en su Instagram junto a su nueva pareja, que aunque no mencionó su nombre ya se sabe que se llama Ana María Vallarta (Foto: Alejandro Speitzer / Instagram)

ALEJANDRO SPEITZER TIENE NUEVA NOVIA: ESTO OPINA SU HERMANO DE ELLA

Respecto a qué opina de la nueva novia de su hermano Alejandro, Ana María Vallarta, una psicóloga de Cuernavaca, cuya foto fue publicada por el propio actor de “Oscuro deseo” en su cuenta de Instagram, su hermano Carlos tuvo los mejores conceptos de ella.

“Siempre he dicho que (mi hermano) tiene muy buenos gustos para elegir mujeres inteligentes, y esta vez no fue la excepción”, expresó el actor de “Contigo sí”, quien en agosto dejará México para irse a España a grabar una nueva serie.