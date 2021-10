Si hay algo que caracteriza a Álex Lora, además de su peculiar voz aguardentosa, es su forma de ser: la de un hombre con carácter enérgico, que va contra las reglas y no tiene pelos en la lengua al momento de expresarse; sin embargo, detrás de esa imagen fuerte que todos conocemos está la de una persona frágil si del amor se trata, ya que está perdidamente enamorado de su esposa Chela, a quien conoció hace cinco décadas.

Y aunque han pasado poco más de 40 años de casados, ellos siguen luciéndose muy acaramelados a dónde vayan; y si bien, su relación no ha estado libre de peleas como pareja, lo cierto es que ambos han sabido mantener viva la llama del amor durante todo este tiempo.

No por nada, el líder de la banda de El tri reconoce a su musa como su ‘Domadora’, toda vez que ha sabido llevar bien las riendas de su matrimonio y la carrera musical del intérprete de “Cuando tú no estás”, ya que también es su mánager. A continuación, te contamos cómo se conocieron, enamoraron, llegaron altar y mucho más.

Aunque Álex Lora y Chela están enfocados en sus proyectos, ninguno ha dejado que la llama del amor se apague (Foto: El Tri Oficial / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE ÁLEX LORA Y CHELA

El cantante de la banda de rock mexicano conoció a su musa bastante tiempo atrás y desde que la vio se quedó prendado de ella. Para más detalles, sigue leyendo.

¿CÓMO SE CONOCIERON ÁLEX LORA Y CHELA?

El primer contacto que tuvieron Álex Lora y Chela fue mediante el teléfono, pues ella lo llamó para entrevistarlo. Al poco tiempo, tuvieron la oportunidad de estar uno frente al otro, pero no por una cita, sino porque ambos asistieron en septiembre de 1971 al Festival Rock y Ruedas de Avándaro. Por aquel entonces, él pertenecía a la banda Three Souls in My Mind y llegó con sus compañeros a presentarse, sin imaginar que conocería al amor de su vida.

“Nos conocimos en la tocada, me dijo: ‘Hola, yo soy Chela, ¿te acuerdas de que te entrevisté?’. Cuando yo la vi me dije: ‘Este aguacate se lo embarro a mi bollo’. Ahí nos flechamos y hasta la fecha, 50 años de novios que cumplimos el 11 de septiembre. Ya estábamos predestinados, el rock and roll nos ha unido durante 50 años y los que le falten”, recordó hace poco en una reciente entrevista a Ventaneando.

Esta imagen fue descrita por el líder de El Tri como "La sonrisa del amor", la cual fue publicada el 27 julio de 2020, donde vemos a Álex Lora y Chela muy felices (Foto: El Tri Oficial / Instagram)

SU PASIÓN POR LA MÚSICA LOS UNIÓ

Debido a que la química fluyó de inmediato entre ambos y su pasión por la música, en especial por el rock and roll, era la misma, Álex Lora y Chela decidieron iniciar un romance, en el que la admiración del uno por el otro estaba presente.

“53 años de rockanrolear y 50 años con mi ‘Domadora’, desde que nos flechamos”, añadió el cantante en la misma entrevista con Pati Chapoy.

Álex Lora y Chela muy enamorados mostrando que cada uno tiene una medallita con la mitad de un corazón que se convierte en uno cuando están juntos (Foto: El Tri Oficial / Instagram)

EL PADRE DE CHELA NO SABÍA DE SU RELACIÓN

Chela Lora dio a conocer que contó de su relación solamente a su madre, ya que su familia era muy conservadora, pero después de casi cinco años, su progenitora le dijo que era tiempo de decírselo a su padre.

“Me dijo: ‘Le vas a tener que decir a tu papá’, y le tuve que decir: ‘Papá tengo novio y él es rockero’. A mi papá no le agradaban nada los greñudos ni el rock and roll, pero cuando conoció a Alex y lo trató, la verdad le agradó”, contó.

Álex Lora y Chela disfrutando de un buen vino y brindando por su amor (Foto: El Tri Oficial / Instagram)

¿CUÁNDO SE CASARON ÁLEX LORA Y CHELA?

Tras varios años de noviazgo, el cantante de El Tri decidió proponerle matrimonio a Celia García Guerrero, quien aceptó. Es así como ambos se juraron amor eterno el 25 de julio de 1980.

Según una publicación de TV Azteca, la pareja se tuvo que casar dos veces. “Primero nos escapamos, nos casamos en Tequisquiapan, nada más así, pero cuando regresamos nuestros papás nos dijeron: ‘¿Cómo se van a casar así, sin que sepa nadie? Se tienen que volver a casar para que sea la fiesta y por la iglesia’, pero para poder volver a casarnos, tuvimos que irnos a divorciar para venirnos a casarnos a ‘Chilangolandia’”, contaron.

Álex Lora y Chela disfrutan de la compañía del otro y no dudan en darse una escapadita para disfrutar de su amor. Aquí en una de sus salidas (Foto: El Tri Oficial / Instagram)

NACIMIENTO DE SU HIJA CELIA

El matrimonio marchaba bien y a sus vidas llegó Celia, la única hija de la pareja que nació en diciembre de 1983.

Aunque no estaba planificado que Chela salga embarazada, ambos se alegraron de la bebé a sus vidas, llenándolos de mucha felicidad.

Álex Lora junto a su esposa Chela y su hija Celia, a quien adoran (Foto: El Tri Oficial / Instagram)

UNA RELACIÓN QUE SE MANTIENE

Aunque ha tenido, como toda pareja sus peleas, ellos han sabido mantenerse unidos, sabiendo solucionar los conflictos que se presenten dentro de su hogar.

“Nos queremos mucho, nos hemos aguantado. Siempre hemos tenido broncas como todos, pero la reconciliación es lo más bonito. Eso [de trabajar juntos] nos mantiene en el mismo camino, tenemos las mismas aficiones, el mismo gusto y el rock and roll nos ha mantenido unidos”, señaló el líder de El Tri.