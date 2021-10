A 20 años de la publicación de su primer álbum ‘¿Qué pides tú?’, Alex Ubago se confesó en una entrevista exclusiva con Trome. En el 2001, aquel joven marcó la adolescencia de muchos con sus profundas letras y románticas canciones. Hoy, a sus 40 años, sigue robando suspiros con sus más grandes sencillos, por lo que prepara un disco con 18 colaboraciones recordando sus mejores éxitos.

Hace unas semanas, Alex Ubago sorprendió con el lanzamiento de la nueva versión de su canción ‘A gritos de esperanza’ junto a su gran amigo, el cantante Jesús Navarro de Reik. Este primer single forma parte de su nuevo disco, que ya ha emocionado a todos sus fans.

Alex nos abrió las puertas de su corazón para contarnos qué ha significado estos 20 años de carrera musical, lo que ha sido grabar al lado de amigos sus canciones más antiguas que han pasado de generación en generación, el amor que siente por su madre, y también sobre la polémica discusión entre J Balvin y Residente sobre los Latin Grammy.

Alex Ubago y Jesús Navarro unen voces para cantar 'A gritos de esperanza'. Foto: Alex Ubago.

¿Qué reflexión te deja celebrar tus 20 años de trayectoria?

Son varias, yo creo que la principal es darte cuenta que todo esto no ha sido un sueño y tener la gran suerte de seguir aquí haciendo lo que más me gusta. Me siento muy afortunado, muy agradecido con las personas que han hecho posible que haya podido dedicarme a la música durante estos 20 años, que haya podido llevar mi música a tantos lugares, conectado con tantas personas, tantos conciertos, tantos amigos, gente a la que he conocido, mis experiencias, ni en mis mejores sueños lo pude haber imaginado. Todo desemboca al final en felicidad y agradecimiento y lo celebro con este disco tan bonito, tan especial que he hecho además acompañado de grandes amigos.

El disco por tus 20 años inicia con la colaboración de Jesús Navarro (Reik)

En este disco lo que he hecho es regrabar mis éxitos acompañado de amigos, es un disco de duetos, son 18 canciones de toda mi trayectoria regrabadas en colaboración con otros artistas y efectivamente el primer adelanto es “A gritos de esperanza”, la canción que estuvo en mi primer disco, que la he regrabado con Jesús Navarro, de Reik.

¿Qué tal ha sido grabar con Jesús y por qué decidiste que la primera canción sea ‘A gritos de esperanza’?

Jesús es un artista que no podía faltar en este álbum, es un tipo al que quiero mucho, con él conecto mucho a todos los niveles, como persona, como artista, creo que tenemos muchas cosas en común, tanto a nivel personal como nivel musical, y es un tipo que siempre se ha portado bien conmigo y al que admiro mucho. ‘A gritos de esperanza’ es una de las canciones más especiales para mí y creo que es una de las que mejor representa mi música y en parte, por eso, decidimos que fuera el primer single.

Los comentarios del nuevo videoclip ‘A gritos de esperanza’ han sido muy buenos. Muchos han resaltado que el estilo sigue intacto

En el disco la gran mayoría de las canciones se ha mantenido en su esencia original. Incluso creo que suena mejor, hay una diferencia, se nota que suenan más actuales, hay como una renovación por el sonido. Es verdad que hay tres o cuatro canciones que sí me he atrevido a jugar un poco más y a cambiarlas, pero en la mayoría sí las conservo.

¿Se puede mencionar quiénes son estos artistas colaborativos?

Te puedo desvelar algo sobre la colaboración. De las 18 colaboraciones del disco, 17 son artistas más o menos conocidos, unos más, otros menos, y luego hay la colaboración número 18 que es con una persona muy especial para mí: mi madre. A ella le gusta mucho cantar desde siempre, canta muy bien. De hecho, gran parte de mi amor por la música tiene que ver con ella y, bueno, toda la vida hemos cantado en casa y era una cuenta pendiente, algo que tenía muchas ganas de hacer hace tiempo, grabar con ella un disco y por fin se ha podido. Esa es la única que de momento te puedo contar, lo demás lo mantenemos en el misterio.

¿Para cuándo verá la luz este próximo disco por tus 20 años?

El disco todavía no tiene fecha exacta, pero yo calculo que será a mediados del año que viene.

¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que superar en estos 20 años como artista?

Lo que implica esta profesión a veces es tener que pasar mucho tiempo fuera de tu casa por las giras, los viajes, a veces me ha pasado factura en el sentido del cansancio, en el sentido de lo psicológico, pasar mucho tiempo sin ver a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, a tu esposa e hijos. Cuando fui padre es cuando más he sufrido esa ausencia, esa soledad que implica las giras, los viajes y esa sensación que tiene a veces esta profesión de que puedes estar haciendo un concierto delante de cinco mil personas y a las dos horas estás en una habitación de hotel tú solo a 10 mil kilómetros de tu familia y eso a veces te deja unas sensaciones que, cuando llevas mucho tiempo de gira y estás cansado, pueden ser un poquito duras.

¿Qué opinas sobre la reciente discusión que se generó por los Latin Grammy?

Yo tengo una buena opinión de los Grammy y de los reconocimientos de la Academia, que está formada por gente de la industria, por músicos, artistas, productores, gente de las discográficas y, bueno, son los premios que a veces, no siempre premian a lo más popular. Son así, como son, hay que aceptarlos, no tiene más. Sin intenciones de ponerme de lado o en contra, respecto a la polémica que se generó entre Residente y J Balvin, francamente pienso que J Balvin se equivocó en su planteamiento, es respetable la opinión de todas las personas, pero para mí quizás se equivocó en el sentido de que, cuando él dice que los Grammy no premian la música urbana, no estoy de acuerdo. Hay muchísimos artistas urbanos muy premiados por los Grammy, Residente es uno de ellos, que fue el que salió un poquito a plantarle cara a su opinión. Creo que hay muchos artistas urbanos que hacen cosas muy buenas y que me gustan y otros que no, que no me gustan, que no me llegan, como habrá gente a la que yo no le llegue, como habrá gente que… la música es así. Hay artistas que te gustan y otros que no. Nadie tiene la verdad absoluta si alguien es bueno o no es bueno, la música es algo que te tiene que gustar y es muy subjetivo, y los Grammy los votan personas con opiniones subjetivas y todo.

En algún momento se deslizó que había discriminación por el género urbano. ¿No lo consideras, entonces?

Yo no lo considero así. En estos últimos Grammys vemos gente nominada y premiada, vemos en las nominaciones a un montón de artistas urbanos, desde Mike Twoers, Raw Alejandro, hasta Nathy Peluso, un montón de artistas urbanos. Quizá de esto, también es verdad, que sin tener demasiado conocimiento, no estoy tampoco muy metido, soy parte de la Academia de los Grammy, yo hablo desde mi punto de vista, no tengo ningún tipo de discriminación a la música urbana. Puede ser que haya gente que la tenga, claro que la hay, pero no creo que sea una cosa general en la Academia.

¿Qué mensaje dejas a tus fans peruanos? Esperamos verte pronto por aquí.

Tengo un mensaje de agradecimiento, no puedo dar otro. Gracias en mayúscula por todos estos años de cariño. Perú es uno de los países más importantes en mi carrera, uno de los países donde más gente me escucha, escucha mis canciones, un lugar que me ha regalado muchos momentos maravillosos, muchas noches de concierto, mucho cariño y hace tiempo que no voy para allá, estoy seguro que estaré el año que viene en una gira de este disco, donde volveremos a muchos lugares que hace tiempo no vamos, más aún de esta maldita pandemia que nos ha tenido casi dos años sin poder hacer conciertos, pero, bueno, simplemente dar las gracias y expresar mi cariño a toda la gente, seguidores, a todas las personas que mantienen mi música vigente y que mantienen vigentes esas canciones que tienen 15, 20 años, y que al día de hoy todavía siguen sonando en las emisoras de radio, la gente la sigue cantando como si fuera de ayer.