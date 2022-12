RBD es una de las bandas mexicanas más queridas, no solo en su país, sino en toda Latinoamérica. Por mucho tiempo, los fanáticos pidieron el regreso de los integrantes y, después de que circularan rumores durante algunos días, se confirmó que realizarán una gira internacional en el 2023. Sin embargo, la agrupación no estará completa, pues Alfonso Herrera no participará del “Soy Rebelde World Tour”.

El conjunto musical saltó a la fama luego de la emisión de la serie juvenil “Rebelde”, la cual era una adaptación del programa argentino “Rebelde Way”. Aún así, desde el 2004 al 2009, se volvió muy popular y algunos incluso afirman que fue mejor que la versión original.

Desde hace tiempo, la audiencia pedía el regreso de la banda y por fin han cumplido su deseo. Este lunes 19 de diciembre, antiguos miembros de RBD como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann anunciaron su reencuentro al cambiar sus fotos de perfil con el logo de la agrupación.

Esto ha emocionado mucho a los fanáticos, pues sus ídolos harán un gira por varios países en los que tuvieron mucha popularidad. Sin embargo, algo que ha apenado un poco la circunstancia es el hecho de que Alfredo Herrera, quien interpretó a Miguel en la serie, no será parte de la gira. A continuación, te explicamos los motivos.

EL MOTIVO POR EL QUE ALFONSO HERRERA NO ESTARÁ EN LA GIRA DE RBD

Aunque es una triste noticia, la verdad es que no resulta ser una sorpresa. Ya había indicios de que Alfonso Herrera, también conocido como Poncho, no participaría del reencuentro de RBD luego de no estar presente en la reunión navideña que realizaron en la casa de Anahí.

El motivo por el que Poncho Herrera no será parte del “Soy Rebelde World Tour” es porque actualmente se encuentra muy enfocado en su carrera como actor y debe cumplir con algunos compromisos laborales.

Anteriormente, el intérprete de 39 años había declarado que la etapa musical y de RBD ya había finalizado.

Los miembros de RBD se reunieron después de muchos años, pero faltó Poncho Herrera (Foto: Anahí / Instagram)

LOS PROYECTOS DE PONCHO HERRERA

Aunque la mayoría de los miembros de RBD siguieron con sus carreras artísticas, ya sea en la música, la actuación o ambos, Poncho Herrera es el que más lejos ha llegado internacionalmente.

Recordemos que desde el 2015 al 2018, fue parte del elenco de la serie de Netflix “Sense 8″, que reunía a actores de diferentes partes del mundo. Asimismo, ha integrado títulos como “El exorcista” (2016), “La reina del sur” (2018-2019) y, hace poco, en la última temporada de “Ozark” como Javi Elizonndro.

Hace poco, estaba promocionando su participación en la película “¡Qué viva México!”, que es una crítica al contexto social y político actual del país. Lamentablemente, el estreno se retrasó que estaba programado en Netflix.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ LA GIRA DE RBD?

Se presume que la gira empezará el 19 de enero de 2023, pues esa fue la fecha adjunta en el clip promocional que se lanzó respecto al “Soy Rebelde World Tour”.

En la página web, hay una cuenta regresiva para el día indicado, pero todavía no se confirma en donde realizarán su primera presentación, aunque sospechamos que será en México.