Es una de las personalidades más polémicas del espectáculo en México, por lo que no es sorpresa que habitualmente este en constante conflicto con sus colegas. No obstante, el que se enfrente o le declare la guerra a su familia sí es un tema llama la atención de todos. Alfredo Adame lanzó unas últimas declaraciones en las que aseguró que le da igual si sus hijos se vuelven a acercar a él o no.

El actor, natural de Guadalajara, se ha caracterizado por sus palabras explosivas, las mismas que le han generado ganarse “enemigos” en la farándula azteca, y este comportamiento también ha llegado a salpicar a sus familiares.

En una reciente entrevista para el programa “Ventaneando”, Alfredo Adame indicó que se mantiene alejado de sus vástagos, quienes tomaron esa decisión para estar cerca de su madre Mary Paz Banquells. El artista aceptó esa determinación pero lo hizo fiel a su estilo: con unas declaraciones sin censura.

LA RAZÓN POR LA QUE ALFREDO ADAME NO QUIERE ACERCARSE A SUS HIJOS

El ex conductor del magazine “Hoy” fue consultado si desea una reconciliación con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián, fruto de su relación con Banquells, y este señaló que eso ya no le interesa, e incluso anunció ya que no los quiere ver ni en su funeral.

“Yo no vuelvo a tocar el tema, el día que quieran arreglarse conmigo que vengan y me toquen a la puerta; no estoy pidiendo ni disculpas ni nada, ni voy a dar disculpas ni nada”, fueron sus primeras palabras sobre el asunto. Vale precisar que Adame tiene una hija mayor, llamada Vanessa (42 años), fruto de un primer compromiso.

Enseguida terminó lanzando su “amenaza”. “Pero el día que quieran, que vengan y me toquen a la puerta... y si se pasan 20 años y si no vienen, el día que me muera no los voy a dejar entrar a mi funeral ni a mi capilla, ni a nada que se vayan a la chinga…”, expresó el celebs.

Sus hijos Sebastián, Alejandro y Diego, al lado de su madre Mary Paz (Foto: Mary Paz Banquells / Instagram)

ALFREDO ADAME CRITICÓ A SU “ENEMIGA” CYNTHIA KLITBO

En una entrevista para “Venga la alegría”, el histrión fue interrogado por la denuncia de Cynthia Klitbo a su expareja Juan Vidal por violencia psicológica, cabe destacar que la famosa es una de las “enemigas” del conductor.

“Si Juan Vidal la botó es por algo, los panchos que debió haberle armado porque él es un buen tipo. Si se va al infierno, ni me viene ni me va”, dijo Alfredo, a la vez que reiteró su desagrado para “Rey Grupero” quien es la actual pareja de Klitbo.