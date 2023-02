¡NO CAMBIA! El actor Alfredo Adame protagonizó una fuerte pelea con un hombre en las calles de México, donde ambos interrumpieron el tránsito de los vehículos.

Las imágenes fueron registradas el jueves 2 de febrero y se han convertido en viral en las redes sociales.

Según se pudo ver en el video, el actor mexicano se bajó de su auto para enfrentarse a golpes a un hombre, a quien le chocó el auto.

LEE TAMBIÉN: Las acusaciones y ataques que ha recibido Belinda por parte de sus familiares

Ambos no llegaron a un acuerdo de dinero y se pelearon en plena vía pública. Adame sacó un tubo de su carro para pelear, pero no contó con que su contrincante también se defendiera y hasta trajo algunos otros “amigos” para someter al conductor.

Adame terminó en el piso y se vio en la obligación de subirse nuevamente a su auto para seguir con su curso.

Circula en las redes nuevo pleito del actor Alfredo Adame. pic.twitter.com/crvwUZg8Kx — ROTATIVO OAXACA (@rotativooaxaca) February 3, 2023

PEDRO ADAME OFRECIÓ CONFERENCIA DE PRENSA TRAS PELEA

Tras protagonizar una pelea callejera, el actor Pedro Adame viajó hasta Villahermosa, Tabasco, para presentar un show como DJ.

Antes de su presentación “musical”, el actor reunió a la prensa de su país para dar detalles de su enfrentamiento callejero, donde explicó que él quiso llegar a un acuerdo con el hombre de la otra camioneta, pero no aceptó el dinero.

“Cuando me bajo, muy agresivo el cuate y le dije: ‘Mira cuate aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme’, y de repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos, y luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello”, relató.

“Todavía me quiso romper el espejo, ahí fue donde verdaderamente me ‘enchilé’, saqué mi tubo y le di cuatro. Luego llega otro cuate y me dice: ‘Cálmate Alfredo ya lo tundiste’, y luego se acercan otros dos, se hace una bolita, me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui por Río Churubusco y me vine”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Un video filtrado en redes sociales, se ha vuelto viral rápidamente y ha indignado a los fanáticos de Shakira, y es que en las imágenes se ve a la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, callando al parecer, de forma agresiva a Shakira frente al exfutbolista, todo esto debido supuestamente por la forma de vestir de la cantante. (Fuente: Redes sociales)