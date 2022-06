No hay duda de que el actor Alfredo Adame sigue siendo una de las personas más mediáticas de todo México. Esta vez, no fue un episodio de violencia ante la prensa su más reciente noticia en redes sociales, sino un jugoso premio. Se trata del millón de pesos que ganó en el conocido reality “Soy famoso ¡sácame de aquí!”. No obstante, muchos de sus seguidores se cuestionan qué hará el también aviador tras conseguir este pozo. Conoce más aquí.

El reality de concursos “Soy famoso, ¡sácame de aquí!”, tuvo a su primer triunfador de la primera temporada. Alfredo Adame, reconocido actor y conductor de la televisón mexicana, logró llevarse el pozo de un millón de pesos del citado programa.

Gracias a sus habilidades de contacto, estrategia y destreza para la competencia, Adame logró situarse como el flamante ganador. Eso sí, y para sopresa de sus fanáticos, ya se sabe a dónde destinará el monto que obtuvo como recompensa.

Vestido de pantalón rojo, el actor Alfredo Adame fue condecorado como el nuevo "Rey de la jungla". (Foto: SoyFamosoSácamedeAquí/Instagram)

Recordemos que el expresentador de “Hoy” fue blanco de críticas y tendencia en redes sociales debido a sus cosntantes conflictos con diversas figuras públicas del medio, incluso, llegó a tener altercados verbales y disputas mediáticas con su ex pareja, Magaly Chávez.

FLAMANTE GANADOR

En la competencia, Adame logró anteponerse a Guty en el primer reto del día, tras él derrotó a Jessica, quien había superado con facilidad anteriormente a Oskarín.

Es más, la estocada final fue contra la misma Jessica, resultado que finalmente lo nombró como “El Rey de la Jungla”, a lo que Atala Sarmiento procedió a colocarle la corona del concurso.

“Yo siempre pensé que debía ganar una mujer porque lo han hecho increíble, todas las mujeres de este programa lo hicieron increíble (...) Yo no tengo otra cosa que agradecerle a la vida, primero, es mi regalo de cumpleaños” , señaló la celebridad que se alzó como el campeón durante su onomástico número 64.

DONARÁ UN MILLÓN DE PESOS

No obstante, el comunicado final del también aviador fue tomado como sopresa por parte de los integrantes del citado reality, ya que señaló que donará todo el dinero a una fundación que ayuda a confeccionar pelucas para niñas e infantes con cáncer.