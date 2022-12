Otro nombre se suma a la lista de celebridades que han fallecido este mes, el cual debería estar lleno de alegría, pero se ve manchado por pérdidas irreparables. Hace poco, se dio a conocer que Ali Spice, una popular influencer de TikTok y otras redes sociales, falleció.

El pasado martes 13 de diciembre, el portal Fox Orlando informó acerca de la muerte de la joven junto a dos personas más. Sin embargo, se estima que el incidente que ocasionó su partida prematura se dio en la madrugada del domingo.

Alexandra, comúnmente conocida como “Ali”, fue una de las tres personas que murieron ese día. Los familiares han pedido justicia y que se atrape a los responsables.

“Todavía no es real. Todavía tenemos momentos de incredulidad”, dijo el padre de la víctima a la estación de noticias. “Solo quiero ver justicia”.

LA VIDA DE ALI SPICE

Alexandra Dulin era conocida en redes sociales como Ali Spice. La joven de 21 años se hizo conocida en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Twitch por colgar contenido relacionado a life-style, moda, viajes y hasta rutinas de baile.

Nació el 17 de noviembre de 2001 en Indianapolis, Indiana. Actualmente, su cuenta de TikTok ha sido desactivada.

Ali Spice tenía un estilo de vestir bastante moderno con una clara inspiración en la estética "y2k" (Foto: Ali Spice / Instagram)

EL ACCIDENTE EN EL QUE MURIÓ ALI SPICE

El fallecimiento de Ali Spice habría sido ocasionado por un accidente automovilístico que han catalogado como un “choque y fuga”. Según lo reportado por Fox, la Patrulla de Carreteras del estado de Florida (PCF) informó que el conductor de un Toyota Tacoma manejó en la dirección equivocada en State Road 44 el domingo alrededor de las 2 a.m.

La imprudencia o descuido de la persona detrás del volante hizo que el vehículo impactara en contra del carro en el que iban Alexandra y sus amigos, el cual era de la marca Infiniti.

Mientras que el conductor que manejaba el Infiniti resultó gravemente herido, el golpe que recibió Ali y el resto de pasajeros fue fatal. De acuerdo con The Daytona Beach News-Journal, se trata de Devin Perkins, el novio de Ali Spice quien también tiene 21 años.

LAS OTRAS VÍCTIMAS

Según los reportes que se tienen hasta el momento, otras dos personas (además de Ali Spice), fallecieron en el accidente. WKMG informó que se trata de un hombre de 22 años de New Smyrna Beach, Florida, y un hombre de 25 años de Daytona Beach, Florida.

Mientras tanto, el conductor del Toyota también dejó a una pasajera en el asiento trasero, una mujer de 36 años, quien está siendo atendida por haber sufrido graves heridas.

Una mujer llamada Angela Gillis le dijo a The Daytona Beach News-Journal que el hombre de 25 años era su hermano Kyle Moser y murió en el accidente junto con una amiga llamada Ava Fellerman. Hasta el momento, la información todavía es muy confusa, por lo que debemos esperar a los pronunciamientos oficiales.

LA IDENTIDAD DEL RESPONSABLE

La persona que manejaba el Toyota y responsable del accidente, se dio a la fuga a pie. Por el momento, no se conoce su identidad, pero su automóvil ha sido incautado. Las autoridades están investigando y pronto obtendrán una orden de registro para determinar quién conducía.

Según WKMG, la persona que fue dejada en el asiento trasero no ha dado la identidad del conductor. No se sabe si esto es por que no la conoce o porque lo está encubriendo, pese a haberla dejado a su suerte. Por el momento, ha sido descrito como un hombre corpulento.

Algunas personas en redes sociales han saltado a señalar a posibles culpables, pero la familia de Ali Spice ha pedido que no se precipiten y que dejen que las autoridades realicen las debidas indagaciones.

“Estamos trabajando con la policía de Florida para resolver este crimen. Permítales hacer su trabajo y no derriben a nadie porque creen que alguien hizo esto. Tenemos plena confianza en que la persona responsable será capturada. Solo publiquemos lo que sabemos que es verdad. En este momento, no sabemos quién hizo esto o si el conductor estaba incapacitado en ese momento”, escribieron en la descripción de una fotografía de la influencer publicada en su cuenta de Instagram.