“La casa de los famosos 2″, uno de los programas de Telemundo con mayor respaldo del público en la actualidad, sigue siendo tema de conversación en las redes sociales. Ya sea por sus participantes, los divertidos momentos que protagonizan, o sus polémicas discusiones, el reality show goza de gran apoyo por parte de sus espectadores.

Así, una de las personalidades que también opina constantemente acerca del programa de televisión es Alicia Machado, la venezolana ganadora de la primera temporada del espectáculo. En sus redes, ella ha defendido sus comentarios al respecto e, incluso, se ha animado a revelar a su favorita para ganar la competencia.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce por qué Alicia Machado dice no estar parcializada y da el nombre de quién quiere que gane y quién no le simpatiza en “La casa de los famosos 2″.

¿QUIÉN DEBERÍA GANAR “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″, SEGÚN ALICIA MACHADO?

Alicia Machado, la primera ganadora del reality show “La casa de los famosos”, es una de las más famosas seguidoras de su segunda temporada. En ese sentido, ella ha revelado, a través de las redes sociales, algunos aspectos importantes sobre el programa, en especial, respecto a quién le gustaría que gane la competencia.

De esta manera, ella contó en una entrevista para Telemundo que le gustaría que la actriz mexicana Ivonne Montero sea la flamante ganadora: “Ojalá que gane porque es una mamá sola que le echa muchas ganas, que lo necesita. Yo sí la voy a apoyar”, dijo.

Tras estos comentarios, muchos cibernautas se han sorprendido con la posición de la celebridad, quien también se mostró no tan simpática con Nacho Casano, uno de los rivales de Montero en la competencia.

¿CÓMO DEFENDIÓ ALICIA MACHADO SUS OPINIONES SOBRE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2”?

Luego de que la actriz y presentadora venezolana recibiera algunas críticas sobre sus opiniones acerca del programa, ella hizo un ‘live’ en su cuenta de Instagram donde explicó que tiene toda la libertad de decir lo que piense sobre el reality. En ese sentido, afirmó que se considera una ‘experta’ del show televisivo.

“Si me llevan a que hable pues hablo y digo lo que yo opino, para eso me tienen ahí, le guste a quién le guste (...) Ya yo soy una señora grande como para ser dueña de mis decisiones. A mí nadie me dice lo que tengo que decir, nadie. A menos que esté haciendo una novela, una serie o una película. Pero en ‘La casa de los famosos’ yo soy una de las especialistas por muchas razones, ¿verdad? Y hablo y comento lo que veo, que sé que es lo que comentan mucho de ustedes”, reveló.

Sobre aquellos comentarios que señalaban que no era objetiva, ella dejó en claro que no está parcializada, aunque sí reconoció que hay participantes que le agradan mucho. De esta manera, reveló que pasó por momentos muy difíciles antes de ingresar al show.

“No estoy parcializada por nadie (...) Sí hay gente que me agrada mucho. Y no solamente me agrada, sino que hay personas que tienen una historia de vida que en lo personal me llega mucho. ¿Por qué? Porque así estuve yo cuando entré a ‘La casa de los famosos’. Cuando yo entré a ‘La casa de los famosos’ mi vida no estaba bien, yo no estaba bien, venía de 14 meses terribles que no se los deseo ni a mi peor enemigo”, confesó Machado.

Finalmente, ella manifestó que seguirá dando sus opiniones en las redes sociales y no solo sobre este espectáculo televisivo, sino también sobre política, economía, sociedad y otros temas: “Soy una señora y soy una mujer empresaria que paga impuestos en todos los países donde vivo y eso me da el derecho de opinar lo que se me da mi regalada gana, así que al que no le guste, que no me siga”, expresó.

Alicia Machado defendió sus opiniones sobre "La casa de los famosos" (Foto: Alicia Machado / Instagram)