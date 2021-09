Allison Pastor revela qué hacía cuando fue llamada para Esto es Guerra

En la edición de este sábado en el programa “Reventenazo de la Chola Chabuca” tuvo como invitada a Allison Pastor, quien junto a su esposo el cantante y actor Erick Elera compartieron una secuencia.

Y es que Ernesto Pimentel, conductor del “Reventenazo de la Chola Chabuca” aprovechó la presencia de Allison Pastor para preguntarle sobre aparición en el reality de competencia.

“Nada, estaba en mi casa tranquila, viendo mis proyectos porque voy a retomar mi negocio “Chic Lady By Allison Pastor”. Así que estén atentos a las redes sociales”, afirmó.

No obstante, recordemos que hace unos días, Allison contó sus sensaciones a América Espectáculos tras haber ingresado a EEG.

“Ha sido recién, hace poco la conversación. Me encantó la idea porque siempre me gusta la competencia, venir a competir me parece espectacular”, declaró la modelo Allison Pastor tras su ingreso a “Esto es guerra”.

“Mi esposo (Erick Elera) me apoya en todas las decisiones que yo tomo, así que estoy feliz. Si no fuera por su apoyo no estaría aquí hoy en día, así que estoy acá por él también”, sentenció Allison Pastor.

