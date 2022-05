Allisson Lozz se retiró del mundo del espectáculo hace un tiempo, pero su amplia trayectoria en novelas mexicanas como “Misión S.O.S.” le ha dejado muchos fans. Sin embargo, después de algunas experiencias desagradables, la actriz decidió no tomarse más fotos con ellos.

La intérprete de ahora 29 años inició su carrera al participar en la primera edición del reality show “Código Fama”. Allí, dejó al descubierto su talento musical y escénico. Poco después, obtuvo el papel antagónico en “Alegrijes y rebujos” donde hizo de “Allisson Rebolledo”. Dentro del reparto estaban Diego Boneta, Maribel Guardia y Guillermo Capetillo.

En cierto punto, también fue invitada a trabajar en la popular novela juvenil “Rebelde” donde hizo de “Bianca Delight” quien era la mejor amiga de “Lola”, la hermana del personaje de Maite Perroni.

A pesar de la prometedora carrera que tenía por delante, no todo era color de rosas. En varias ocasiones contó que sufrió de muchos malos tratos que no la hicieron disfrutar su tiempo en la televisión.

Allisson Lozz y Diego Boneta actuaron en la popular serie "Rebelde" (Foto: Televisa)

En el 2010, anunció su retiro del mundo del espectáculo. La actriz de “En nombre del amor” se convirtió en Testigo de Jehová y decidió enfocarse en su familia. Aun así, sus días de fama todavía la persiguen.

POR QUÉ YA NO SE TOMA FOTOS CON FANS

Recientemente, Allisson Lozz utilizó sus historias de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores. Una de las interrogantes que surgió fue si se tomaría fotografías con alguno de ellos, a lo que respondió que muchos se han acercado a ella mediante engaños.

“Ingenuamente creía que era por mis logros actuales”, afirmó.

En realidad, quienes se aproximaron eran fanáticos de su vida de actriz, algo que ella quiere dejar en el pasado. Actualmente, se dedica a la venta de maquillaje por catálogo, por lo que le ha servido posicionarse como influencer. No obstante, esto la ha vuelto a poner bajo el ojo público y ha abierto algunas heridas.

“Tiene más de 11 años que no me tomo fotos con nadie que me encuentre en la calle o así, porque yo ya no quiero ser artista, además, estoy conviviendo con mi familia, con mis amigos (en el momento en el que se las piden)”, comentó.

Pese a sus declaraciones, aseguró que sí accedería a tomarse fotografías con quienes la sigan por su trabajo y forma de ser actual.

SU REDES SOCIALES

Hasta el día 13 de mayo, la cuenta de Instagram de Allison se mantiene privada, por lo que solo pueden ver sus publicaciones las personas que sean aceptada por ella.

Como descripción de perfil, colocó una frase que explica lo más importante para ella: “Única Cuenta Oficial. Mamá de dos niñas hermosas. Amando cada día mas a mi Dios y a mi Familia”.

La exactriz habla sobre productos cosméticos en sus redes sociales (Foto: Allisson Lozz / Instagram)

SU FAMILIA

Como lo ha dejado claro en múltiples ocasiones, Allisson Lozz adora a su familia. Ella se casó con Eliu Gutiérrez en 2011. Ambos se conocían desde que eran niños y siempre llevaron una linda amistad.

Juntos tuvieron a sus dos hijas: London y Sidney, con quienes comparten muchas fotos. Lo que no muchos saben es que la actriz tomó la decisión de llegar virgen al matrimonio.