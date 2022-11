La cantauora Amaia Montero preocupó a mediados de octubre con una publicación en sus redes sociales en donde daba a entender que pasaba por momentos complejos a nivel emocional. Tras ese anuncio no se volvió a saber de la artista hasta este miércoles 23 de noviembre en que varias revistas de espectáculos dieron cuenta de la exintegrante de “La oreja de Van Gogh”. Entérate qué se sabe de su reaparición y estado de salud.

La artista, natural de Irún, España generó la alerta de sus más de medio millón de seguidores en Instagram y a todo el mundo de la industria del entretenimiento el pasado 14 de octubre con un post en el que expresaba su sentir, un sentir de tristeza y crisis emocional.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?” , era el mensaje que iba acompañado de una foto en la que se le veía irreconocible.

Amaia Montero no se ha pronunciado al respecto (Foto: Amaia Montero / Instagram)

AMAIA MONTERO REAPARECIÓ SALIENDO DE UNA CLÍNICA

Este último miércoles, las revistas “Lecturas” y “Semana” informaron en sus portadas imágenes de la celeb en público.

¿El contexto? De acuerdo a ambos medios de comunicación, la intérprete musical abandonaba una clínica de Navarra, en Pamplona, en donde había estado internada algunos días para recuperarse tras confesar que se sentía “destruida”.

Su hermana Idoia y su madre tomaron una decisión tras los mensajes que ella misma publicó en redes sociales y fue entonces cuando la cantante ingresó en esta clínica.

Tal y como se puede ver en las imágenes, la artista recibió el alta y salió del nosocomio con varias maletas mientras, según cuentan estos medios, su hermana y su madre acudían a recogerla y llevarla de vuelta a casa.

En las fotografías se puede ver a Amaia Montero con un pantalón de chándal de color gris, una camiseta de manga larga y pico beige, unas botas negras y el pelo recogido con una cinta de color negro.

¿QUÉ HIZO AMAIA MONTERO EN REDES SOCIALES NI BIEN SALIÓ DE LA CLÍNICA?

Poco después de hacerse públicas estas imágenes, Amaia Montero ha decidido hacer uso de sus redes. ¿Para pronunciarse tras estas fotos? No. La cantante ha borrado la imagen y el mensaje que realizó en su Instagram.

Una decisión con la que evitará recordar ese momento cada vez que entre en su cuenta y además hacer un “stop” para que esta publicación sigan sienda difundida.