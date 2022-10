La famosa cantante Amaia Montero, ex integrante del grupo “La Oreja de Van Gogh”, fue tendencia en redes sociales tras anunciar vía Instagram que se encuentra “destruida”. ¿Qué pasó con la intérprete de temas icónicos como “Rosas” o “La Playa”? Acá te lo contamos.

Para nadie es un secreto que desde que se separó de la mítica banda “La Oreja de Van Gogh”, el porvenir artístico de Amaia Montero no despegó como se intuía, pese a toda la fama que tuvo a las espaldas gracias a su rol como primera vez en el grupo baladista.

No obstante, la española logró ser noticia en todos los telediarios tras anunciar un estremecedor mensaje a toda su fanaticada en el que se encontraba “destruida”, aunque con ganas de salir adelante.

La artista logró alertar a todos sus fanáticos tras publicar una enigmática fotografía en Instagram (Foto: Amaia Montero / Instagram)

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, sostuvo la ibérica de forma enigmática. Como era de esperarse, la caja de comentarios no tardó en llenarse de mensajes de apoyo y preocupación para la también compositora de temas románticos.

¿QUÉ PASÓ CON AMAIA MONTERO?

Tal publicación se dio tan solo unos días después de que la artista anunciara, con un semblante totalmente diferente, su retorno a la música con su quinto álbum como solista, siendo este el primero luego de un lapso de cuatro años de inactividad.

La ibérica anunciaba su nuevo album vía Instagram hace unos días (Foto: Amaia Montero / Instagram)

Sin embargo, esto no fue la primera vez que la salud de la cantante ha sido tema de debate dentro las redes sociales. Ya en el auge de la pandemia, la artista asustó al mundo entero al despedirse del canto con un seco y tajante mensaje que decía “hasta pronto”.

La cantante logró saltar al estrellato internacional gracias al popular grupo "La Oreja de Van Gogh" (Foto: Amaia Montero / Instagram)

Dos años después, a mediados de 2018, la cantante logró viralizarse con mensajes en Twitter en donde agradecía al género musical y hacía creer a todos que su retiro era inminente. “The game is over (el juego se acabó, en español)” y “Empezando a despedirme y empezando por el principio”.

La artista es muy activa en sus redes sociales (Foto: Amaia Montero / Twitter)

Estas nuevas declaraciones se dieron cuando criticó a Leire Martínez, su sucesora dentro del grupo. Muchos internautas aseguran que es una forma de llamar la atención de sus ex colegas musicales.