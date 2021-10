La comedia romántica turca, “Amor a segunda vista”, protagonizada por Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy, llegó a Divinity a inicios de octubre de 2021, pero tal ha sido el recibimiento de la audiencia española que, luego de ser el mejor estreno histórico de la compañía, ahora será emitida en Telecinco.

“Ask yeniden”, título original de la producción otomana, se alzó en un hit de audiencia en su emisión en Fox Turquía, en 2015, donde fue líder absoluto de su franja. Debido a su gran aceptación, fue vendida a más de una treintena de países en todo el mundo; entre ellos, España, donde se ha convertido en un verdadero fenómeno.

Es así que la telenovela turca ocupará un importante lugar en la parrilla televisiva y apunta a ser aún más exitosa que “Love Is In the Air”. La gran acogida del público ha provocado que Telecinco quiera darle una oportunidad al formato. Entonces, ¿cuál es el nuevo horario de “Amor a segunda vista”?

Los actores turcos Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy en sus papeles de Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade, respectivamente (Foto: Süreç Film)

EL NUEVO HORARIO DE “AMOR A SEGUNDA VISTA” EN TELECINCO”

Ante el éxito que ha tenido sus primeros capítulos, “Amor a segunda vista” pasará de Divinity a la principal cadena de Mediaset, Telecinco. Así, desde el viernes 15 de octubre, la telenovela turca será transmitida en el mencionado canal en el horario de las 20:00 horas.

“Amor a segunda vista” ocupará la franja de las ocho a las nueve de la tarde, reservada a “Sálvame Tomate” y los realities de la cadena. De acuerdo con información de verTele, este cambio forma parte de una acción promocional de la propia producción.

Eso sí, de momento desconoce si solo se emitirá los viernes o si se abrirá paso algún otro día más. Tampoco se ha confirmado si el viernes la telenovela turca empezará desde el primer episodio o si continuará con los capítulos ya estrenados en Divinity.

No obstante, según la promoción con la que Telecinco anunció la llegada de “Amor a segunda vista” a su parrilla de programación, “Telecinco te ofrece la oportunidad de volver a ver la serie que ha supuesto un auténtico fenómeno mundial. El mejor estreno de una serie en la historia de Divinity”; lo que hace suponer que la ficción empezará desde cero.