¿Qué horario tendrá “Amor a segunda vista”? La telenovela turca “Ask Yeniden” viene consolidándose, semana a semana, en la pantalla chica. La ficción, protagonizada por Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy como Zeynep y Fatih, respectivamente, ha llenado de carcajadas y conmovedoras situaciones en una programación con una competencia alta entre varias producciones como “Tierra amarga”, “Hercai”, “Inocentes”, entre otras.

El drama otomano apareció por primera vez en Turquía el 10 de febrero de 2015, pero eso no ha sido impedimento para que se siga emitiendo a nivel internacional, con un gran recibimiento sobre todo por su conocido elenco.

Porque Özpirinçci y Gülsoy, en la actualidad, son considerados como dos figuras importantes de la televisión turca, tras sus pasos por “Mujer” (“Kadin”) y “Mi hija” (“Kizim”), respectivamente.

Por eso, “Amor a segunda vista” también suele captar más la atención del público con una historia que llegó a tener dos temporadas y un total de 59 episodios de 90 minutos cada uno. Su horario en España, por ejemplo, a través de Divinity, siempre es de interés entre los televidentes.

Fatih y Zeynep en una escena hilarante de "Amor a segunda vista". (Foto: Süreç Film)

¿QUÉ HORARIO TIENE “AMOR A SEGUNDA VISTA” DURANTE ESTA SEMANA?

La novela turca “Amor a segunda vista” se emitirá durante la semana del lunes 29 al viernes 3 de noviembre en el horario de las 17:45 horas en el canal Divinity de España.

Además, los nuevos capítulos de “Ask Yeniden” también se pondrán ver de manera online y en directo a través de la plataforma digital Mitele PLUS.

También estarán disponibles los episodios que, hasta el momento, han aparecido en la pantalla chica. Todo el material televisivo sin interrupciones.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “ASK YENIDEN”?

La telenovela turca “Amor a segunda vista”, que tendrá nuevos episodios durante la semana del 29 al 3 de diciembre, contará lo que pasará tras el descubrimiento de Zeynep: su madre no está muerta y es Meryem.

La protagonista llevaba años con la idea de que su progenitora había fallecido y ahora esta noticia ha sido un golpe muy directo a su realidad. Ella, además, se enterará que Fatih sabía de ese secreto y que se le ocultó en todo este tiempo.

De inmediato, Zeynep decide dejar la casa con su hijo, porque se siente traicionada por la conducta de Fatih. En los siguientes episodios se conocerá si la joven conseguirá perdonar al hombre que, hasta ahora, el había devuelto la fe en el amor.

Özge Özpirinçci como Zeynep Taşkın y su pequeño hijo en “Amor a segunda vista”. (Foto: Süreç Film)

¿DE QUÉ TRATA “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

“Amor a segunda vista” es una comedia romántica en la que los protagonistas se enamoran fingiendo su historia de amor. Viejos conocidos, Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade, coinciden por casualidad en un vuelo de regreso a Turquía, donde irán para reencontrarse y a ambos les preocupa mucho la situación.

Ella no quiere contarles que su novio la ha abandonado y que ahora es madre soltera de un niño; mientras que el joven millonario no quiere casarse con la muchacha que sus padres han buscado para él y que fue la principal razón de su marcha.

Luego de compartir sus problemas, ambos deciden una solución: fingir que son pareja y presentarse como una joven familia ante sus incrédulos padres. Lo que no esperan es acabar enamorándose perdidamente.

¿QUIÉN ES ZEYNEP TASKIN EN “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

Zeynep Taşkın es una chica hermosa, encantadora y natural. Es de la región del Mar Negro. Su principal característica es que es directa, tanto que a veces suele no tener un buen tacto a la hora de comunicarse. Aunque por fuera parece una montaña indestructible, en realidad es una mujer con un corazón muy delicado. No suele mostrarle a la gente sus heridas y, por el contrario, le gusta jugar a ser la más fuerte.

Zeynep vive feliz con su padre y su tía hasta que descubre el amor en un joven. Así decide viajar a Estados Unidos, a pesar que su familia no lo había aprobado. Se escapa a buscar a su gran amor, pero su vida da un giro inesperado tras quedarse embarazada. Eso, sin embargo, no será lo más difícil a lo que se deberá enfrentar.

La protagonista de “Amor a segunda vista” descubre que su novio, por quién dejó Turquía para vivir una vida juntos en tierras norteamericanas, no quiere convertirse en padre y la abandona a su suerte. Pese a ello, Zeynep Taşkın decide seguir adelante con su embarazo y convertirse en una gran madre.

Tras el nacimiento de su hijo, descubre lo difícil que es ser una madre soltera y trabajar al mismo tiempo. Desesperada, decide regresar a Turquía y durante el vuelo conoce a Fatih (Buğra Gülsoy), un joven millonario prometido a una mujer a la que no ama. Ambos tienen una historia en común: han fracasado en el amor. Cansados de las críticas, deciden fingir estar casados.

¿POR QUÉ ÖZGE ÖZPIRINÇCI SE RETIRA DE LA ACTUACIÓN?

El motivo del alejamiento momentáneo de la actriz Özge Özpirinçci de la actuación es únicamente para dedicarse a disfrutar de su etapa como madre debido a que actualmente está embarazada y ha revelado que el nacimiento de su hija es un motivo importante para dejar de lado, por ahora, su trabajo.

“He tenido que establecer un punto en el que pueda quedarme un año o dos fuera de mi carrera porque he llegado a estar muy saturada con mi trabajo (…) He llegado al punto de estar agotada durante el rodaje de ‘Mujer’, y después con ‘Ilk ve son’. Estaba exhausta”, dijo a Hürryet.

¿CÓMO SE LLAMARÁ LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

La actriz turca ha señalado en una entrevista con “Hürryet”, que ha pensado en el nombre de Üzüm, cuyo significado es uva en turco, para su hija que viene en camino. Sin embargo, contó que ha recibido mucha resistencia por esta idea.

“Todo el mundo me sigue diciendo ‘no le hagas esto a tu hija, Özge’, pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien. Definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto”, dijo a la mencionada revista.

