¿Qué horario tendrá “Amor a segunda vista? La telenovela turca “Ask Yeniden” llegará a la parrilla televisiva con dos estrellas Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy, quienes interpretan a Zeynep y Fatih, respectivamente. Las figuras de “Mujer” y “Mi hija” forman una dupla que hará reír y conmoverse a los televidentes, quienes han esperado la confirmación del horario de la ficción.

La comedia turca ha sido una de las grandes ventanas que han tenido Özge y Buğra en sus carreras como actores. La producción les ha dejado gratos momentos, además de la historia, como los Premios Altin Kelebek en Turquía, de manera individual y como pareja de actores.

¿De qué trata “Amor a segunda vista”? La novela otomana cuenta la historia de Fatih y Zeynep, dos desconocidos que, en un viaje en avión, deciden hacerse pasar como un matrimonio y así evitar que sus familias los emparejen con personas que no quieren.

¿Cuántos episodios tiene “Ask Yeniden”? La telenovela cuenta, en su emisión original, con un total de 59 episodios de 90 minutos cada uno. Además, cuenta con tan solo dos temporadas. En Turquía, se emitió desde el 10 de febrero de 2015 hasta el 14 de junio de 2016.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

La comedia romántica “Amor a segunda vista” se emitirá en España a través de Divinity. El canal de televisión de Mediafest estrenará episodios nuevos de lunes a viernes, de acuerdo a información oficial.

En la programación diaria, la telenovela turca con Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy aparecerá en el horario de las 23:00 horas, convirtiéndose en la nueva apuesta del medio de comunicación tras el final de “Love Is in the Air”.

De esta manera, la novela “Amor a segunda vista” debutará en la parrilla televisiva española, a través de la señal de Divinity, el viernes 1 de octubre a las 23:00 horas.

¿CÓMO VER “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

La telenovela turca “Amor a segunda vista”, además de su emisión en Divinity, también se podrá ver de manera online y en directo por medio de Mitele PLUS. La plataforma de streaming contará con los episodios que aparezcan cada día para que los usuarios se pongan al día con la ficción. La serie, además, ha tenido su preestreno a través de dicho medio.

Aşk Yeniden se centra en dos personas de diferentes orígenes, Fatih Şekercizade (Buğra Gülsoy) y Zeynep (Özge Özpirinçci), que se encuentran en el mismo vuelo a Estambul (Foto: Süreç Film)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR A SEGUNDA VISTA”?