¿Cuál es el horario de “Amor a segunda vista”? La telenovela turca “Ask Yeniden” es una de las novedades de la pantalla chica que sigue ganando audiencia con el pasar de las semanas. La historia, protagonizada por Fatih (Buğra Gülsoy) y Zeynep (Özge Özpirinçci), saca más de una carcajada en sus hilarantes escenas, pero también ha llegado a emocionar por la particular relación de los personajes.

La comedia romántica apareció, por primera vez, el 10 de febrero de 2015, fue una de las producciones en Turquía que realzó la carrera de Gülsoy y Özpirinçci. Su química frente a las cámaras no solo fue celebrada por la crítica especializada sino que también por el público en general.

¿Cuántos capítulos tiene “Amor a segunda vista”? La serie turca, en su emisión original, tiene un total de 59 episodios y dos temporadas. Por lo general, su género siempre tiene una sola temporada, pero la gran acogida que tuvo la ficción hizo que se renovara por una temporada 2 con 40 capítulos, el doble de la primera entrega.

La telenovela “Ask Yenide”, de esta manera, cuenta la historia de cómo Fatih y Zeynep fingen estar casados como una solución de sus problemas sentimentales y familiares. Ellos se conocen en un avión que regresaba a Turquía desde Estados Unidos y acuerdan ayudarse mutuamente para dejar atrás las imposiciones de sus parientes.

Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade en uno de los episodios de la telenovela "Amor a segunda vista". (Foto: Süreç Film)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “AMOR A SEGUNDA VISTA” EN DIVINITY?

La telenovela turca “Amor a segunda vista” se emitirá durante la semana del lunes 8 al viernes 12 de noviembre en el horario de las 14:15 horas en el canal Divinity de España.

Además, los nuevos capítulos de “Ask Yeniden” también se pondrán ver de manera online y en directo a través de la plataforma digital Mitele PLUS. También estarán disponibles los episodios que, hasta el momento, han aparecido en la pantalla chica. Todo sin interrupciones.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LOS SIGUIENTES EPISODIOS DE “ASK YENIDEN”?

ZEYNEP SE DEFIENDE

En los próximos capítulos de “Amor a segunda vista”, se verá cómo, luego de que Isan le cancelara un contrato de un millón de dólares a su empresa, Zeynep decide convencerlo de que tome otra decisión y lo cita para conversar, lo que el empresario malentiende.

Él intenta sobrepasarse y la protagonista, en su defensa, le arrojó un botellazo en la cabeza. Isan, de esta manera, es llevado a un hospital de emergencia, donde lo estabilizarán por el golpe. Mientras que Zeynep, quien alega que lo ha hecho por defenderse, es llevada a una comisaría.

Zeynep, interpretado por Özge Özpirinççi, es una joven que vive feliz con su padre y su tía. Ella vive en Estado Unidos, pero regresa a casa cuando descubre que está embarazada y sola (Foto: Süreç Film)

LA AMENAZA DE MERYEM

Meryem, en otro momento, irá a buscar a Isan para ponerlo tras las cuerdas. La madre de Zeynep sacará todas sus cartas para dejar acorralado al empresario y así conseguir que su hija no tenga problemas con la justicia. “Ya me he enterado de lo que hizo. Si quiere que este asunto quede entre nosotros, me acompañará a comisaría para quitar la denuncia”, le dice.

Luego, lo amenaza de muerte y le da donde más le duele a Isán. “Si Zeynep no estuviera bajo sospecha, lo mataría aquí mismo pero tengo planeado algo peor para usted. Voy a cancelar todos los acuerdos que haya hecho hasta ahora. No solo con nosotros. Considere rescindidos todos sus contratos. Empezando por su mujer”, le señaló. El hombre de negocios, por supuesto, retirará la acusación.

¿RENACE UNA PAREJA?

Mientras que Selin y Orhan tendrán un momento en que, por fin, expresarán sus sentimientos. Sin embargo, antes de que suceda esto, tendrán una pelea porque la fiesta que organizaron saldrá mal y Orhan le meterá un cabezazo a uno de los invitados.

“Lo he hecho por ti. Intentaba protegerte. Estaba celoso. Lo admito. Lo estaba y sigo estándolo pero volvería a hacerlo. No puedo vivir sin ti, te quiero demasiado”, le dice Selin a Orhan, quien le responde “yo también te quiero, Orhan”.

UN SECRETO A LA VISTA

Pero, definitivamente, uno de los momentos más tensos de los episodios de “Amor a segunda vista” será cuando la policía informe, frente a Meryem, que Zeynep y Fatih no están casados como lo han dicho a todo el mundo. La sospecha de la madre de la protagonista es más que elocuente cuando leen su expediente.

“Tiene que tratarse de algún error”, dice Fatih. Mientras que Zeynep, nerviosa, agrega que “nos casamos en Estados Unidos”. “Seguro que hubo alguna confusión en el consulado”, agregó el protagonista, insistiendo en que es una confusión y que debería ser comprobado.

¿POR QUÉ ÖZGE ÖZPIRINÇCI SE RETIRA DE LA ACTUACIÓN?

El motivo del alejamiento momentáneo de la actriz Özge Özpirinçci de la actuación es únicamente para dedicarse a disfrutar de su etapa como madre debido a que actualmente está embarazada y ha revelado que el nacimiento de su hija es un motivo importante para dejar de lado, por ahora, su trabajo.

“He tenido que establecer un punto en el que pueda quedarme un año o dos fuera de mi carrera porque he llegado a estar muy saturada con mi trabajo (…) He llegado al punto de estar agotada durante el rodaje de ‘Mujer’, y después con ‘Ilk ve son’. Estaba exhausta”, dijo a Hürryet.

¿CÓMO SE LLAMARÁ LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

La actriz turca ha señalado, en una entrevista con “Hürryet”, que ha pensado en el nombre de Üzüm, cuyo significado es uva en turco, para su hija que viene en camino. Sin embargo, contó que ha recibido mucha resistencia por esta idea.

“Todo el mundo me sigue diciendo ‘no le hagas esto a tu hija, Özge’, pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien. Definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto”, dijo a la mencionada revista.