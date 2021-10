¿Qué horario tendrá “Amor a segunda vista” durante esta semana? La telenovela turca “Ask Yeniden” es una de las ficción más populares de los últimos años en Turquía, con Özge Özpirinçci (Zeynep Taşkın) y Buğra Gülsoy (Fatih Şekercizade), las antiguas figuras de “Mujer” (“Kadin”) y “Mi hija” (“Kizim”), respectivamente. La producción ha llegado a la parrilla televisiva como una alternativa para divertir y hacer llorar al público.

La comedia romántica apareció en Turquía el 10 de febrero de 2015. Fue uno de los papeles que dieron fama a la actriz Özpirinçci, quien fue reconocida como Mejor actriz de comedia en los Premios Altin Kelebek por su papel de Zeynep. Gülsoy, de igual manera, fue elogiado por su papel de Fatih.

¿De qué trata “Amor a segunda vista”? La novela turca se enfoca en la historia de Fatih y Zeynep, quienes se conocen en un vuelo de regreso a Estambul. Ambos tienen una historia en común: han fracasado en el amor. Él, sobre todo, quiere evitar un compromiso impuesto a toda costa.

Por ello, acuerdan en fingir que sean pareja ante la familia de Fatih. Sus planes, sin embargo, se saldrán de control en el primer día en que se presentan como pareja. La diversión de las situaciones se notan desde el primer episodio de la ficción.

Zeynep y Fatih se conocieron en un vuelo de Estados Unidos a Estambul. (Foto: Süreç Film)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “AMOR A SEGUNDA VISTA” POR DIVINITY ESTA SEMANA?

La telenovela turca “Amor a segunda vista” se trasmite a través de Divinity en España. El canal de televisión hizo debutar a la ficción el viernes 1 de octubre, con un estreno aplaudido desde los primeros minutos, que han sacado más de una carcajada a los televidentes.

De esta manera, el medio de comunicación tendrá en su parrilla televisiva a la novela otomana de lunes a viernes en el horario de las 17:15 horas, de acuerdo a su información actualizada.

Además, los usuarios también pueden ver los nuevos episodios, de manera online y en directo, por medio de la plataforma de streaming Mitele PLUS, que contará con todos los capítulos estrenados hasta el momento y adelantos exclusivas de “Ask Yeniden” y otras telenovelas turcas.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

En el capítulo inicial de “Amor a segunda vista”, Faith ha presentado a Zeynep como su pareja y el hijo de ella le ha dicho “papá”, lo que puso de cabeza a la familia de él. Por eso, hasta su madre se ha desmayado de la impresión, porque ellos quieren que Faith se case con una mujer que le han impuesto.

En los próximos episodios, se desarrollará el enojo de Zeynep con Faith, porque solo se suponía que ambos serían pareja, sin hijos. El plan se les sale de control y ambos tienen su primera discusión, como si fueran una pareja de verdad.

“¿Qué estás haciendo? ¿Le has dicho a tu padre que es hijo tuyo? Ese no era el trato porque así podrías podrías dejarme sin más. ¿Así me dejarán irme cuando quiera?”, le reclama Zeyenep. ¿Qué pasará en el próximo episodio de “Amor a segunda vista”?

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

La serie turca “Amor a segunda vista” cuenta con un total de 59 episodios de 90 minutos cada uno en su emisión original. Además, aparecieron solo dos temporadas de la producción televisiva que dio su última emisión el 14 de junio de 2016.

Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy protagonizan "Amor a segunda vista" (Foto: Süreç Film)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR A SEGUNDA VISTA”?