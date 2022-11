Es una de las caras más representativas de la industria del entretenimiento en México y sinónimo de grandes éxitos en la música regional mexicana, pero no siempre fue así, no al menos en sus inicios, en donde sus cualidades artísticas aún no habían explotado pero sí otras, como su carisma y belleza física. Ana Bárbara, “la reina grupera”, supo ser “Señorita México” hace varias décadas atrás. Te mostramos como lució en su coronación.

La artista, oriunda de Río Verde, San Luis Potosí, inició su carrera artística en 1994, pero desde que era pequeña empezó a trabajar en diferentes tipos de concursos infantiles.

Sin embargo, cuando cumplió apenas la mayoría de edad (18 años) participó en uno de los concursos de belleza más reconocidos en el país azteca: “Señorita México” , y lo terminó ganando gracias a sus atributos físicos y su gran carisma y simpatía.

¿CÓMO SE VEÍA ANA BÁRBARA CUANDO GANÓ EL “SEÑORITA MÉXICO” EN 1989?

A través de YouTube se ha difundido un audiovisual en el que se aprecia a la intérprete de “Bandido”, “Lo busqué” y “Qué poca” desfilando con una sonrisa de oreja a oreja mientras porta con orgullo un traje inspirado en su natal San Luis Potosí.

Asimismo, durante la entrevista con el conductor y anfitrión de la gala, el reconocido Raúl Velasco, la celeb compartió que deseaba convertirse en una actriz y cantante completa.

Ilusiones que a la luz de los hechos los ha cumplido y con creces, ya que en la actualidad es una de las mayores exponentes de la música regional mexicana.

OTROS CONCURSOS DE BELLEZA QUE GANÓ ANA BÁRBARA

Esa empatía y gran manejo de escenario que hoy ostenta, Altagracia Ugalde Mota, nombre verdadero de la artista, fue el que le permitió ganar el concurso antes mencionado y otros más.

Cuatro años más tarde, en 1993 Ana Bárbara se convirtió en el “Rostro del Heraldo de México”.