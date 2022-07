Los celos son algo común en una relación, más allá de las amplias diferencias de edades, y del género. Si no, que lo diga la cantautora Ana Bárbara, quien a pesar de ser una mujer madura ha sufrido los celos de su actual novio y futuro esposo, Ángel Muñoz. Así lo develó en una reciente entrevista la artista natural de San Luis de Potosí.

La exponente de la música regional mexicana lleva siete años de relación con Muñoz -quien es 15 años más joven-, ya conviven y él también se ocupa de la crianza de los tres hijos biológicos de la artista: Emiliano, José María y Jerónimo.

No obstante, y a pesar de tener una relación “sólida, sana y madura”, como lo ha dicho la propia Ana Bárbara, los celos son un factor que eventualmente aparece, más aún en la condición de figura pública que ella tiene.

Mantiene una relación con Ángel Múñoz desde 2015 (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

ANA BÁRBARA EXPLICA LA RAZÓN DE LOS CELOS DE SU NOVIO

Al ser artista, y trabajar con personas que se ocupan a lo mismo, Ana Bárbara considera que la sensibilidad los hace más efusivos, y dentro de esa emoción hay algunos gestos que se pueden tomar como provocadores o excesivos.

“Ha habido como de ‘oye, aquí te saludaron un poquito efusivos, te agarraron muy de lo flaquillo’, puede ser que sí, sí pasa, pero ya lo aclaras”, dijo la compositora en la entrevista retomada por el programa “Sale el sol” este 19 de julio.

“También se entiende que los artistas somos muy eufóricos y muy sensibles al arte, a la música, a la guitarra, a la composición, es bonito, pero siempre que la línea sea de respeto”, agregó la celebs.

ANA BÁRBARA CUENTA SI ELLA HA CELADO A SU NOVIO, QUE ES MENOR QUE ELLA

La embajadora de la música popular de México fue consultada por si ella le ha celado en todos estos años de relación, a lo que yo bromeó con que no tiene por qué debido al gran físico que se maneja a pesar de tener 51 años.

“Yo creo que cuando hay una relación madura, y una relación sólida, eso no pasa. ¿Tú crees que con este cuerpo voy a ser celosa? (risas) No, no es cierto, no mira, honestamente si me diera motivos sí, pero no me ha dado un motivo, estamos bien. Yo creo que ya no estoy para jugar a la comidita, ya estoy grandecita, ya entiendo la vida”, puntualizó.