La aparición de diversas plataformas en redes sociales -como TikTok o Instagram- en los últimos tiempos han permitido que estrellas del cine mexicano de antaño empiecen a tener una mayor exposición de la que habían ganado con sus destacadas carreras. Ese es el caso de Ana Martín, la actriz que brilló en la década de 1960 y 1970, y de quien se rumoreaba conocía a la leyenda Marilyn Monroe.

La histrionisa, nacida en Ciudad de México en 1946, fue protagonista de melodramas como “El pecado de Oyuki” (1988), “Gabriel y Gabriela” (1982) y “Muchacha de barrio” (1979), producciones que le permitieron seguir creciendo y empezar a mostrarse en la pantalla grande.

Así llegó a formar parte del reparto de filmes como “Blue Demon contra las diabólicas” (1968) y “Fin de fiesta” (1972). Ese estatus de actriz que estuvo en la élite del filme azteca ocasionó que -al igual que con otros artistas- se le consulte si realmente conoció o tuvo la oportunidad de tratar con tal o cual leyenda del séptimo arte.

Durante la grabación de "El pecado de Oyuki" (Foto: Ana Martín / Instagram)

ANA MARTÍN CONTÓ CÓMO FUE CONOCER A MARILYN MONROE

Uno de los trascendido entorno a su carrera era que la celebs había tenido el privilegio de conocer a Marilyn Monroe, la diva e ícono del cine mundial, hecho que la propia actriz se encargó de ratificar a través de un video en su cuenta de TikTok.

“¿Conociste a Marilyn Monroe?”, fue una de las consultas de uno de sus seguidores, a lo que ella contestó: “Sí la conocí, tuve la suerte de estar haciendo una película en los estudios Churubusco (Ciudad de México) y ella llegó ahí. Se armó un escándalo con los fotógrafos y ella porque belleza inigualable, personalidad, encanto”, expresó.

Enfatizó que fue la única vez que entabló conversación con ella, y aunque fue algo breve, el recuerdo siempre estará. “Nada más la conocí de ‘Hola, ¿cómo está? Mucho gusto’ pero la conocí… bellísima”, agregó.

ANA MARTÍN JUNTO A OTRAS ESTRELLAS ELVIS PRESLEY O SELENA QUINTANILLA

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios de su cuenta se llenó con críticas positivas. No obstante, ahí no quedó la cosa, pues muchos aprovecharon que está abriendo su corazón para preguntarle sobre sus posibles convivencias con otras estrellas como María Félix, Carmen Salinas, Michael Jackson, Elvis Presley o Selena Quintanilla.

“Señora, usted también es y fue muy hermosa”. “Mi abuelita es muy fan de usted”. “Que padre conocerla”. “Esperé muchísimo esta respuesta”. “Esta señora me hace sentir tan tranquila”. “¿En qué año fue?”. “En mi opinión es usted una hermosa dama no solo ahora ,ya me imagino cuando era joven”, fueron algunos de los escritos para Ana Martín.