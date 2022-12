En los últimos días, surgieron diversos rumores que hablaban de una aparente bancarrota de Ana Patricia Roja, protagonista de producciones como “Mujer de Madera”, “Destilando amor” y “Cuidado con el Ángel”. ¿Qué tan cierto es esto? Pues, en Trome te contamos a detalle.

A pesar de las especulaciones y rumores, la actriz de 48 años salió a desmentir tales insinuaciones en “Venga La Alegría”, conocido programa mexicano.“No tengo idea ni sé de dónde sale, pero gracias a Dios no es cierto”, comentó la histrionisa en el mencionado espacio televisivo, dejando sin sustento todas las especulaciones sobre una presunta bancarrota.

Ana Patricia Rojo fue vetada por Televisa por diversas razones contractuales (Foto: Ana Patricia Rojo / Instagram)

Del mismo modo, la experta en artes escénicas también se dio tiempo para defenderse de todas las calumnias e insinuaciones que se ha venido hablando en su contra.

“Les estás dando juego, y entonces si eso sirve para que la gente se meta y lea esa nota, y esas personas ganan de que se metan a esas notas, entonces van a seguir difamando, van a seguir calumniando y van a seguir inventando cosas, absurdas e ilógicas de las personas”, comunicó la actriz.

En tal sentido, agregó que “desafortunadamente siempre va a ver alguien que no tenía qué publicar, que amaneció del lado equivocado de la cama y se metió algo, o que te tiene mala voluntad por alguna razón y me ha pasado incluso que dicen ‘como hace de villanas debe ser mala persona’, o sea argumentos tan absurdos como esos”.

Además, dijo que desconoce el motivo por el que las insinuaciones han ido instaurándose en su contra, ya que no sabe cuál es el fin de crear zozobra y entredichos hacia ella.

“No sé qué ganan, honestamente te digo, no sé qué ganan, quien difama, calumnia, inventa, entonces como no pueden decir que estás en un escándalo, como no pueden decir nada malo de ti, pues entonces tienen que inventar alguna cosa bizarra, extraña”, puntualizó.

Sea como fuere, es de resaltar el valor que tuvo la actriz para salir a aclarar los rumores en su contra, sobre todo, en estos momentos que se encuentra rodando la pieza teatral “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”.