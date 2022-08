¡Detalles inéditos! Era junio del 2022 cuando la cantante Karol G sorprendía a todos los asistentes de su concierto en México cuando apareció la famosa ‘Anahí’, recordada por su protagónico en la serie juvenil “RBD”. Sin embargo, un hecho en particular que sucedió entre ambas celebridades salió a la luz.

No cabe duda de que el ‘Bichota Tour Reloaded’ ha sido una de las giras más sonadas de todo el 2022, y gran parte del mérito lo tiene la colombiana Karol G, quien además de presentar sus temas más sonados por todo Latinoamérica, brindó una performance más que recordada a todo su fandom en particular.

Sin embargo, una de las presentaciones más icónicas que presentó la ex novia de Anuel AA fue la colaboración que tuvo junto a la mexicana Anahí, famosa intérprete del sencillo ‘Sálvame’. De hecho, la mismo Karol G sorprendió a todo el público mexicano al ver que la ex estrella de “RBD” se encontraba presente en la tarima junto a la colombiana.

La exRBD y la 'Bichota' compartieron escenario en Ciudad de México. (Foto: Instagram @anahi)

Como bien recordamos, aquella noche de ensueño fue estelarizada por la autora de “Provenza” y la dulce Anahí, quienes además de mostrarse sumamente felices, portaban un característico sombrero color rosa para el agrado de los miles de seguidores de Karol G.

En esa misma, la propia colombiana indicó que había detalles de tal presentación que jamás salieron a la luz, siendo los nervios lo que más recuerda de su dueto junto a la mexicana.

¡Increíble! Karol G sorprende al cantar ‘Sálvame’ junto a Anahí de RBD en concierto | VIDEO (Foto: Instagram/Anahí).

“La invité y ella estaba súper asustada. O sea, ella yo creo que ella en su corazón sentía que mi público no se iba a conectar con ella. Me decía que cómo iba a conectar con mi público que era diferente al de ella. Yo le dije ‘no, mi público y yo crecimos con tu música’”, sostuvo Karol G en diálogo con el portal de YouTube “Molusco TV”.

Además, la autora de “Tusa” indicó que le ofreció a Anahí la oportunidad de cantar otro de sus icónicos temas de manera solitaria, a lo que la ex “RBD” atinó a negar “Yo le decía cántate otra y ella dijo ‘no, yo no quiero interrumpir tu show, no quiero bajar la energía, te lo pido por favor’”.