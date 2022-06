Anahí, el pasado 12 de junio, cantó junto a Karol G en el ‘Bichota Tour Reloaded’ en su presentación en Ciudad de México. Tras ocho años de no subirse a un escenario, junto a la colombiana se llenaron de halagos e hicieron una épica interpretación de ‘Sálvame’, momento que fue el favorito de los asistentes y se convirtió en tendencia en redes sociales.

Días después del evento, la cantante mexicana dio a conocer por medio de sus redes sociales que se había contagiado de covid-19, por lo que tuvo que mantenerse distanciada de sus hijos y su esposo, Manuel Velasco, por un tiempo. La actriz se sintió mal y describió su malestar como si un tráiler la hubiera atropellado.

“Hoy, después de ocho días, les cuento que me volvió a dar. Ahora sí sentí que me atropelló un tráiler. Lo peor fue estar aislada sin poder abrazar a mis bebés y a Manuel”, escribió en sus historias de Instagram.

¿Cuál es el estado de salud de Anahí?

La intérprete que dio vida a Mía Colucci en Rebelde, actualmente ya no tiene el virus, según lo dio a conocer recientemente a través de sus stories de IG. “Hoy es un día muy feliz para mí, acabo de dar negativo. Se los quise compartir hasta estar bien, cuídense mucho”, escribió.

Asimismo, se mostró agradecida con el médico que le brindó apoyo durante este tiempo y enseñó a sus fans una fotografía con el resultado de su prueba negativa. “Lo logramos, gracias por todo! Eres el mejor @dr.pacomoreno1″, declaró la artista.

Hasta la fecha, no se sabe si Anahí se contagió esa noche con Karol G, ya que la cantante no ha dado detalles al respecto.

La primera vez que le dio COVID-19

El 26 de diciembre del 2020 se transmitió vía ‘streaming’ el concierto en tributo a RBD, en el que participaron Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Una semana después, el 3 de enero, el esposo de Anahí confirmó que la cantante había dado positivo para covid-19.

“La pesadilla pasó […] Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié. Contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos […] Nada vale la pena poner la salud en riesgo”, dijo la intérprete de ‘Sálvame’ en aquel entonces.