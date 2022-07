Apodado como el “Sol de México”, Luis Miguel siempre ha sido el platónico de muchas mujeres en el mundo, no obstante, debido a su popularidad y su imagen como superestrella, el mexicano tuvo que decirle que no a varias famosas del plano mediático. No obstante, el intérprete de “La Incondicional” también sufrió en carne propia el ‘rechazo’ por parte de otra conocida del panorama mexicano. Hablamos de la actriz Andrea Legarreta.

Recientemente, la presentadora del programa “Hoy” rememoró que en la década de los ochenta logró acudir a un concurrido restaurante en Acapulco con toda su familia, en donde conoció al famoso cantante mexicano, quien la invitó personalmente a su fiesta de cumpleaños.

Andrea Legarreta junto al difunto Fernando del Solar (Foto: Instagram)

Legarreta añadió que, aunque no era un evento de mucha importancia, se sintió halagada de haber sido invitada por el propio Luis Miguel.

“Él iba a tener una cena, no era algo conmigo específicamente. Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa, ‘queremos ver si usted quiere asistir’”, indicó la conductora del matutino.

ANDREA LEGARRETA SE ARREPIENTE DE RECHAZAR AL ‘SOL DE MÉXICO’

Siguiendo con su anécdota, Legarreta, quien hace poco apagó 51 velitas, detalló que cuando era joven, al igual que todas sus contemporáneas, estaban perdidamente enamoradas del llamado “Sol de México”, ya que en ese entonces era una de los cantantes más sonados en todo el planeta.

No obstante, la también actriz reveló que se dio el lujo de ‘rechazarlo’ porque, en ese entonces, se encontraba comprometida con un joven, algo que él no habría visto con buenos ojos.

En tal sentido, Andrea reveló que luego de un tiempo se arrepintió de haber dicho que no al ‘Sol de México, pues aunque se hallaba enamorada de su entonces novio Eduardo , este le terminó siendo infiel con otra chica.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho; una vida, y entonces yo lo quería mucho y dije: ‘¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo’. Y con los años este novio me puso los cuernos”, sostuvo en plena transmisión.