La actriz y presentadora llamó la atención de sus seguidores y televidentes, y es que en la última emisión del programa matutino, del que forma parte hace varios años, “Hoy” no estuvo. Frente a este hecho, Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta, dio alcance de qué fue lo que ocurrió con la conductora mexicana.

La histrionisa, natural de Ciudad de México , de 51 años ha sido víctima de uno de los virus que viene atacando con fuerza en estas semanas al mundo, en realidad ella y toda su familia: su esposo Erik y su dos hijas Nina y Mía.

El cantante y exintegrante del grupo “Timbiriche” compareció ante la prensa de espectáculos en la inauguración de su nuevo gimnasio y ahí dio alcances del estado de salud de la otrora estelar “¡Vivan los niños!” (2002-2003).

ERIK RUBÍN SEÑALA QUE ANDREA LEGARRETA TIENE INFLUENZA

“Tiene bronquitis, las dos, también Nina, entonces a los cuatro nos dio, nada más que a unos más a otros menos”, expresó Rubín, quien está casado con Legarreta desde 2000.

Por su parte, Mía Rubín, la primogénita de la pareja de celebs, profundizó en el tema: “Me dio influenza porque a un amigo le dio, no se vacunó, por eso vacúnense, no me dijo y me contagió, yo estaba vacunada y al final ahorita apenas voy de salida, pero sí está fuerte, vacúnense todos”.

Así, Erik aseveró que ese fue el motivo de la inasistencia de Legarreta al magazine “Hoy”. “Andrea no fue a trabajar hoy, pero ahorita fue como ya preventivo que el ‘doc’ le dijo: ‘traes ahí bronquitis, cuídate’, pero es muy inquieta, entonces quién sabe si mañana la veamos ya en el programa o sí se tome le día”, reveló.

Legarreta junto a su hijas Nina (izquierda) y Mía, y su esposo Erik (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

ERIK RUBÍN, ESPOSO DE ANDREA LEGARRETA, NO DESCARTA ABRIR SU ONLYFANS

De otro lado, y ante la buena condición física que mantiene a sus 68 años y los comentarios positivos que le hacen llegar sus fans en redes sociales, Rubín fue consultado si ha pensado en abrirse una cuenta de OnlyFans.

“La neta es que no me cierro, pero ahorita no está en mis planes, tengo tantas cosas que hacer ahorita que no sé en qué momento me podría tomar fotos, muchas veces no puedo atender las redes como quisiera por lo mismo, porque ando de arriba para abajo”, puntualizó.