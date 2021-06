Quién no ha deseado tener una relación tan fuerte como la de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes han consolidado un matrimonio que parece vencer cualquier tormenta o habladuría. Están juntos desde hace más de 20 años y la pareja de celebridades se mantiene unida contra los comentarios que, en los últimos días, inundaron las redes sociales por una presunta infidelidad del músico mexicano. Aquí te contamos lo que dijeron los esposos.

La bomba que generó las sospechas de una traición vinieron de una captura de un video del exintegrante de Timbiriche al lado de una influencer Quintana Roo.

Las imágenes y las especulaciones no se hicieron esperar y apuntaron a la ausencia de la conductora de “Hoy”.

La pareja, una vez más, debía luchar contra un obstáculo que, en esta ocasión, no surgió de ellos como suele pasar entre las relaciones: los problemas no faltan en el amor.

Imagen de Erik Rubín con dos mujeres (Foto: ChicaPicosa2/Instagram)

¿LE FUE INFIEL ERIK RUBÍN A ANDREA LAGARRETA?

Legarreta y Rubín desmintieron que fuera una infidelidad, sino que se trababa de una reunión familiar por el Día del Padre, donde también el progenitor de Erik estaba por cerrar un negocio.

“Sabemos que hemos tenido momentos duros, etapas complicadas, pero no esto, esto es una estupidez, esto es querer encontrar algo negativo donde no lo hay... perdón, pero quiénes piensen que un matrimonio significa encerrarse en una jaula... para mí no es eso”, dijo la presentadora.

Ambos dejaron en claro que, a pesar de estar casados, cada uno tiene su tiempo libre porque el matrimonio no significa estar siempre juntos.

Ambos tienes más de 20 años casados y fruto de su matrimonio nacieron dos hijas. (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

¿CUÁNTOS AÑOS DE CASADO TIENEN ANDREA LEGARRETA Y ERIK RUBÍN?

La pareja cumplió 21 años de casados hace pocos meses. Ellos se unieron en una romántica ceremonia en Acapulco.

