La actual Miss Universo Andrea Meza, además de ser la mujer más bella del mundo también es una ingeniera en software luego de haber concluido con éxito su carrera profesional en la Universidad Autónoma de Chihuahua (México). Actualmente radica en Nueva York y continúa colaborando con la realización de eventos en beneficio de las personas más necesitadas en todo el mundo.

Precisamente, uno de los recientes eventos en los que ha participado se realizó para ayudar a los niños que sufren de paladar hendido. Allí reveló que su función es dar a conocer el mensaje de la fundación encargada. Desde ese lugar también respondió algunas interrogantes que le interesaban mucho a sus miles de fanáticos y seguidores.

¿QUIÉN ES ANDREA MEZA?

La Miss Universo, Andrea Meza, es una modelo mexicana nacida en agosto de 1994. Su ciudad natal es Chihuahua. Tras culminar sus estudios de ingeniería se dedicó al modelaje logrando ser elegida como la mujer más bella del planeta. Meza también trabaja como modelo y es embajadora de la campaña A Chihuahua, para promover la imagen del estado mexicano.

Durante su vida ha participado en distintos certámenes de belleza en su país natal, pero fue en el 2020 cuando representó a México en el Miss Universo, competencia cuya final se llevó a cabo el 16 de mayo del 2021.

¿QUÉ DIJO ANDREA MEZA SOBRE EL PROGRAMA ‘VENGA LA ALEGRÍA’?

‘Venga la alegría’ es un programa matutino que se transmite por TV Azteca y que es el preferido de muchas personas. Ante ello, se le hizo la consulta a la actual Miss Universo, Andrea Meza respecto a que si estaría interesada en ser parte de la conducción de la referida producción, según lo informado por La opinión.

Pero si bien la modelo reconoció el trabajo que efectúan los conductores de este espacio, dejó en claro que por el momento no está interesada en ser parte de ‘Venga la alegría’. Fue así como aseguró que no desea ser parte del programa, ni como conductora ni como participante del show de talentos “Quiero Cantar”.

No obstante, cuando se le consultó si podría ser parte de la nueva temporada de “Quiero Cantar”, Andrea Meza respondió muy emocionada.

“Estaría padrísimo, he visto a Kristal (Silva) y ¿por qué no? Sería súper divertido”, precisó.

¿QUÉ ES LO QUE LE INTERESA A ANDREA MEZA?

Al dejar de lado la posibilidad de ser parte de la conducción de ‘Venga la alegría’, la modelo confesó lo que más le interesa. Andrea Meza sostuvo que le gustaría mucho incursionar en el mundo de la música una vez que termine la etapa profesional que actualmente desarrolla como Miss Universo.

¿Andrea Meza entrará a "Quiero Cantar"? 💃🎉🎤

¡La Miss Universo mexicana nos lo revela en exclusiva para #VLA! 📺 >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ #EliminaciónQuieroCantar pic.twitter.com/wc0GZXygez — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 1, 2021

“Mi papá me tocaba la guitarra y yo cantaba sus canciones, me pone feliz. Estoy bien, me siento cómoda cuando estoy cantando, nunca lo hice profesionalmente, sin embargo, es algo que sí me gustaría explorar”, expresó.

Mediante un video publicado en las redes sociales Meza confesó que le encanta el género sierreño.

“Tal vez (elija ese género), la música sierreña me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla. No he definido todavía por qué género inclinarme”, sentenció.