¡Andrea Montenegro no teme decir las cosas tal cual! Mira su entrevista en Para ellas

La actriz Andrea Montenegro, ahora en la piel de ‘Montiel’, la mejor amiga de ‘Colorina’, habla en esta rápida entrevista de sus recuerdos y mejores deseos, sobre todo para sus dos hijos Amaru y Muriel.

Lo que más te gusta de vivir en Perú...

Es mi tierra y la amo.



Un sueño realizado...

Ser madre y actriz.



¿Cuál es el personaje que te gustaría interpretar?

Juana La Loca y Electra.



¿Has rechazado algún papel?

Ninguno, he rechazado proyectos por falta de tiempo, no los personajes.



El amor es...

Movimiento.



¿Cómo te cambió la vida ser madre?

Me la sigue cambiando...



Si pudieras viajar a tu pasado, ¿a qué edad sería?

No estoy interesada.



Un sabor que te recuerde tu niñez...

Dos sabores me devuelven a mi infancia: el de la Inca Kola y el cebiche.

Baño de sol. Una publicación compartida de Andrea Montenegro (@andreamontenegrodefreitas) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 2:56 PDT

Defínete en tres palabras...

No me defino, hágalo usted si le sirve para algo.



Tu color preferido...

Azul, como la casa de Frida Kahlo.



Un defecto que odies en las personas...

Los veo en mí también. No los puedo odiar.



La virtud que más admiras en otros...

El coraje.



Comida favorita...

Arroz integral, palta.



El objeto más preciado en tu casa...

El router de Internet.



Te gustaría comprar...

Una cabaña en la montaña.



Caminar descalza...

Me gusta, lo hago siempre.



¿Qué es la fama para ti?

Una consecuencia.

Una publicación compartida de Andrea Montenegro (@andreamontenegrodefreitas) el 24 de May de 2017 a la(s) 7:35 PDT

¿Y el dinero?

También, una consecuencia.



¿Prefieres auto o camioneta?

Bicicleta.



Si escribieran un libro sobre tu vida, ¿qué título le pondrías?

“Desde mi perspectiva”.



Frío o calor...

Frío.



¿Cuál es la mejor enseñanza que has recibido al vivir en el extranjero...

Conocerme y afianzarme.



Lo más importante al aceptar un trabajo...

Mi deseo de servir.



Tus hijos se llaman Amaru y Muriel, ¿por qué elegiste esos nombres?

Por su significado. Amaru quiere decir sabiduría y Muriel, brillante como el mar. Mi deseo es que ese significado se vuelva su destino.



Lo más importante en la crianza de un niño es...

La presencia de la madre en sus primeros años.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.