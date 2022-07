A inicios de julio, se conoció que el primer actor mexicano, dentro de los varios males que lo aquejan a sus 81 años, sufre de una cirrosis que lo tiene al límite. Andrés García confesó su enfermedad a través de un programa de espectáculos y admitió que su mal estado de salud le ha quitado las ganas que tenía antes por la vida. No obstante, el mismo artista indicó que seguirá en la lucha por reestablecerse lo mejor posible y en ese aprendizaje para combatir sus molestias anda.

En los primeros días de este mes, el natural de República Dominicana volvió a ser noticia por una caída que sufrió en su casa de playa, la misma que le ocasionó un gran corte en la cabeza, por lo que tuvo que ser suturado. Después de esta incidente, mediante su canal de YouTube, el histrión señaló que se sentía bastante mal, sin ganas de nada y sintiendo que su final estaba cerca.

Estas declaraciones alarmaron a su legión de fanáticos y diversas personalidades del espectáculo. Fue así que en el programa De primera mano, charlaron con Andrés García y este reconoció que andaba con el ánimo decaído pero que su deseo de vivir ya había retornado y que seguía en la pelea. No obstante, también desveló que el principal problema que tiene hoy es la cirrosis.

En abril, cuando andaba de mejor semblante y recibió a la modelo de Only Fans Karely Ruiz en su casa para una entrevista para su canal de YouTube (Foto: Andrés García / Instagram)

¿CÓMO LA CIRROSIS HA IDO AFECTANDO A ANDRÉS GARCÍA?

“Desde hace muchos años, amigos doctores me recomendaron, porque mis parrandas eran de dos semanas, quince días, ‘bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y eso mata’ y ahora resulta que tengo cirrosis”, expresó el histrión al mencionado medio.

A su vez, García indicó que no sabía si era producto de la cirrosis o de algún otro achaque pero “he perdido la memoria inmediata y el oído en parte. Me empecé a sentir mal, muy débil, unos dolores en los hombros, nudillos, omóplatos, y en varias partes del cuerpo”.

Incluso señaló que tras la caída que tuvo y que terminó con el corte en la cabeza, cree que también algo más se ha dañado. “Creo que tengo un par de huesos rotos y no he ido al hospital porque ya estoy harto de ir al hospital”, alegó el celebs.

¿CÓMO VIENE APRENDIENDO ANDRÉS GARCÍA A LIDIAR CON LA CIRROSIS?

No obstante, uno de los referentes vivientes de los melodramas en México sigue en el proceso de lidiar con esta enfermedad -ya antes tuvo leucemia y cáncer de próstata, los cuales supo vencer- y relató cómo es que viene aprendiendo a combatir las molestias que le da.

“Estoy aprendiendo a lidiar con esta enfermedad que me obliga a una dieta blanda y me provoca soltura del estómago, he aprendido a controlar eso poco a poco, aunque me está costando trabajo adaptarme a la dieta blanda”, detalló en una entrevista telefónica con El Universal.

“He estado pendiente de aprender qué hago para controlar el exceso de idas al baño que provoca la cirrosis. Lo tengo que aprender para vivir”, agregó.