Luego de la aparatosa caída que sufriese hace algunos días, el primer actor mexicano Andrés García llegó a decir, a través de sus redes sociales, que se encuentra en la etapa final de su vida y que su desenlace no está muy lejos. Tales afirmaciones encendieron las alarmas de sus seguidores y, en general, de todo el espectáculo azteca. Ante ello se buscó una fuente de primera mano que informe cuál es el real estado de salud del histrión: su esposa.

Margarita Portillo, su esposa desde el 2013, es quien en lo acompaña en su día a día y sabe a ciencia cierta cómo se siente el actor de “El cuerpo del deseo” (2005) y “Mujeres engañadas” (1999) puerta adentro. Ya que no siempre lo que uno exprese delante de cámaras o frente a una red social es 100% cierto.

“Está mejor, está aquí conmigo en mi casa, si está un poco débil, pero de su golpe de su cabeza está muy bien, espero ya le quiten los puntos”, expresó Portillo en diálogo con Telediario.

Esta foto corresponde a abril de este año, cuando Margarita acompañó a Andrés al hospital para una transfusión de sangre ya programada (Foto: Andrés García / Instagram)

ESPOSA DE ANDRES GARCÍA DESMIENTE QUE EL ACTOR TENGA NUEVAMENTE LEUCEMIA

Una de las preocupaciones que surgieron a raíz de su caída, y por la suma de informaciones acerca de que Andrés García recibe periódicamente transfusiones de sangre, fue que el artista de 81 años está nuevamente con leucemia.

Vale recordar que hace 30 años, el natural de República Dominicana y nacionalizado como ciudadano de México fue diagnosticado con este mal -leucemia, que es cáncer a la sangre-; afortunadamente la propia Margarita Portillo desmintió que esta enfermedad haya regresado al organismo de su pareja.

“Él tiene una anemia aguda y a veces necesita transfusiones de sangre, pero no tiene leucemia, tiene cirrosis, eso sí. A veces se desespera y a veces se deprime y en los momentos más difíciles me ha llegado a decir yo no quiero vivir así”, explicó.

ESPOSA DE ANDRES GARCÍA CONFIESA QUE RECIBE AYUDA PSICOLÓGICA

Precisamente frente a esos bajones anímicos que sufre García, su amada Margarita ha tenido que recurrir a especialista de la salud mental, pues no es una tarea sencilla a la edad que ambos tienen sobrellevar una depresión o desgano.

“Tengo que darme ánimos y darle ánimos a él y le he pedido que tiene que poner todo de su parte porque yo solita no puedo jalar la carrera. Yo he tenido que acudir a ayuda profesional para poder navegar la vida, ayuda psicológica porque si es difícil, para mí para seguir adelante y para él espero convencerlo y le tocaré el tema pronto”, reveló Portillo.

ANDRES GARCÍA: “LE ESTOY ECHANDO GANAS PERO NO ME SIENTO BIEN”

En la misma charla con el cita medio, Andrés García tomó la palabra y señaló que viene esforzándose para reestablecerse en la brevedad posible, pero admite que no pasa por un buen momento anímico. “Le estamos echando ganas, pero no me siento nada bien, la verdad”, aseveró el celeb.