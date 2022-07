No queda duda de que la influencer Karely Ruiz sigue generando tendencia y portadas en diversos portales de espectáculos en los últimos meses, esto luego de que la modelo de Only Fans haya protagonizado una seguidilla de escándalos que involucra a la plataforma TikTok y al famoso actor Andrés García.

Por ello, resultó extraño el comentario que realizó el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre la mexicana, en especial, luego de que Andrés García revelara que Ruiz lo haya indispuesto en severos aprietos con su mujer tras su reciente encuentre. ¿Qué sucedió?

Todo pasó en el programa “De Primera Mano”, espacio televisivo donde Gustavo Adolfo Infante fue crítico con la querida Karely, esto luego de que el periodista diera a conocer una entrevista junto al icónico Andrés García, en donde aparece la influencer de 21 años de edad.

El actor de “El privilegio de amar” se ha declarado un gran fanático de la influencer (Foto: Karely Ruiz / Instagram)

De hecho, diversos seguidores y fanáticos del galán de telenovelas indicaban que la reciente hospitalización de García se debió a las constantes visitas que Ruiz le hacía al histrión, razón que con el pasar de los días fue totalmente desmentida.

SÍ HUBO PROBLEMAS

Eso sí, el reconocido artista de la pantalla chica confesó al matutino “De Primera Mano” que su encuentro con Ruiz le trajo ciertos problemas familiares, además de develar a los camarógrafos que su relación con su esposa Margarita estaba tambaleando debido a la visita de la joven modelo.

“Es una modelo que la trajeron los camarógrafos, que me buscaron una bronca con Margarita, por cierto, el chiste es que ellos la trajeron para saludar, no sé, para tratar de hacer una entrevista interesante y lo que lograron fue construir una bronca con Margarita”, sostuvo Andrés García.

Ante las confesiones del octogenario actor, Gustavo Adolfo Infante dio su descargo, indicando que el reconocido personaje de televisión no necesita de estos escándalos para seguir siendo recordado.

“Yo vi a esta muchacha Karely, o sea, por lo menos la hubieran ilustrado un poco porque no tienen ni idea de nada, pero de absolutamente nada. No se trata de poner chavas en tanga porque Andrés García, con todo respeto, creo que no necesita eso”, finalizó el conductor.