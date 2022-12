El primer actor mexicano sigue recuperándose de su delicado estado de salud, pero los dimes y diretes con su familia no cesan. Andrés García, aquejado por unas duras caídas y una aguda cirrosis, volvió a pronunciarse sobre uno de sus hijos mayores: Leonardo, y le indicó que dejé de hablar de su actual familia, a la vez que le reiteró una drástica decisión respecto a su herencia.

El artista, de 81 años y natural de República Dominicana, se encuenta en su casa de playa en reposo y al cuidado de su esposa Margarita Portillo y el hijo de esta, Andrés López Portillo . No obstante, ello no es impedimento para que siga brindando entrevistas a diversos medios.

Ahora último dialogó con el periodista Hanzel Zárate y allí le respondió a su hijo Leonardo por una nueva acusación que hizo en contra de su actual familia. Sus palabras fueron tan certeras como duras.

LA NUEVA PELEA DE ANDRÉS GARCÍA CON SU HIJO LEONARDO

El segundo hijo del celeb y también actor, Leonardo García Vale, denunció que Andrés López vendió una de las propiedades de su padre, llamada “El castillo”, por un precio menor al que realmente cuesta. Lo habría vendido en un millón de pesos mexicanos, cuando estaría valuada en 60 millones.

“En primer lugar es Mi castillo, mis terrenos, mis propiedades, Leonardo es un pend...jo que no tiene por qué meterse en mis negocios, ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a actuar mejor. Yo vendo mis terrenos cuando me da la gana, o compro lo que me da la gana, y no tengo por qué darle explicaciones a ningún pend...jo como Leonardo”, expresó molesto el octogenario artista.

Respecto a la propiedad en cuestión, García siguió explicando: “Yo efectivamente le regalé un rancho a Andresito López Portillo porque se lo merece, porque es el único que me ha ayudado. Leonardo no ha hecho más que hacerse publicidad a lo pend...jo, y le aconsejo que no se meta conmigo porque yo sé muchas cosas de todos ellos, inclusive de él, y si me hace encabr...nar, lo voy a poner como un c...lero ante los medios”.

El actor durante la entrevista con Hanzel Zárate (Foto: Hanzel Zárate)

LO QUE ANDRÉS GARCÍA LE DIJO A LEONARDO SOBRE LA HERENCIA

Otro de los asuntos que ha concitado la atención de los medios, pues se considera que Leonardo y sus hermanos estarían pendientes de ello, es la herencia de su padre, Andrés Garcia.

“Pero van a heredar pura madre, porque ya se los heredé a Margarita y a mi hermana (Rosa García)”, aseguró en la entrevista. Lo que confirma parte de la información presentada por Adela Micha quien dio a conocer que en el testamento figuraban su esposa, su hermana y Roberto Palazuelos.

Los tres mencionados recibirían alrededor de un 20% cada uno de la herencia total, mientras que Leonardo y su madre un 13%, así como Andrés García Jr. Algo que sobresalió fue que Andrea García, hija del actor con quien también se mantiene distanciado, no estaría contemplada.