El pasado 5 de noviembre el grupo británico Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, un día especial para la legendaria agrupación de pop rock pues, además de este hecho histórico, se reveló que uno de los integrantes originales estaba pasando por un momento difícil.

Se trata del guitarrista Andy Taylor, quien no pudo asistir al evento debido a que desde hace meses enfrenta una batalla contra el cáncer de próstata. Fue el vocalista Simon LeBon quien se encargó de informa sobre el diagnóstico y el estado de salud del artista de 61 años.

El músico desveló que a Taylor se le diagnosticó la enfermedad hace cuatro años; posteriormente leyó una carta en la que el guitarrista, aparte de agradecer a sus compañeros y ese reconocimiento, explicó la situación. A continuación, los detalles al respecto.

Andy Taylor tocando la guitarra en un concierto de Duran Duran (Foto: Andy Taylor / Instagram)

EL ESTADO DE SALUD DE ANDY TAYLOR

A través de un mensaje, leyendo partes de un discurso de aceptación que había escrito el músico y que luego fue compartido en la página web del artista, en él se detalla la lucha que viene llevando en los último cuatro años.

“Hace poco más de 4 años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia, pero con profunda humildad hacia la banda, los mayores fans que un grupo podría tener y este galardón excepcional”, escribió Taylor en su discurso que fue leído por Simon LeBon.

El guitarrista lamentó no haber podido estar en la ceremonia donde su banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll, que había estado entusiasmado con ello, pero que lamentablemente su enfermedad le impidió estar. “Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos; estoy asombrado por su durabilidad y estoy encantado de aceptar este premio. A menudo dudaba que llegaría el día. Estoy muy contento de estar aquí para ver el día”, señaló.

Andy Taylor junto a su mítica guitarra, en una foto compartida en sus redes sociales (Foto: Andy Taylor / Instagram)

¿CUÁL ES LA GRAVEDAD DE SU ENFERMEDAD?

“Tengo los médicos Rodgers y Edwards y el tratamiento médico que hasta hace muy poco me permitía seguir rockeando”, escribió el artista. “Aunque mi condición actual no pone en peligro la vida de inmediato, no hay cura”, agregó.

“Recientemente estaba bien después de un tratamiento de prolongación de la vida muy sofisticado, eso fue hasta hace una semana cuando sufrí un revés y, a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, tenía que ser honesto tanto física como mentalmente. Estaría empujando mis límites”, continuó Taylor.

EL MENSAJE PARA LOS FANS DE DURAN DURAN

Pese a que no pudo estar y la situación actual de su enfermedad, la estrella de la música envió un mensaje para sus compañeros tras ser incluido en el paseo de la fama más importante de la música.

“Nada de esto necesita ni debe restar valor a lo que esta banda (con o sin mí) ha logrado y sostenido durante 44 años. Hemos tenido una vida privilegiada, éramos un poco traviesos pero muy agradables, un poco camiseros pero muy bien vestidos, un poco engreídos porque teníamos mucho que dar, pero, como he dicho muchas veces, cuando sientes ese espíritu colectivo, instintivo, afín, de creatividad mezclada con ambición, armado con una Un montón de fanáticos geniales, bueno, ¿qué podría salir mal?”, confesó.