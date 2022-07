Es la principal exponente de la música regional mexicana en la actualidad, por lo que cada vez que hace algo siempre es noticia. Más aún si está relacionado al lanzamiento de un nuevo material musical, como es el caso del nuevo sencillo que lanzará en breve Ángela Aguilar, motivo por el cual ha subido a sus redes sociales un clip de adelanto de lo que será su nueva canción.

La también hija de Pepe Aguilar viene afrontando un 2022 lleno de emociones. Comenzó con el desarrollo de su tour “Mexicana Enamorada”, que ha sido un verdadero éxito de asistencia, luego el escándalo de su relación con el compositor Gussy Lau y tras ello la serie de presentaciones en familia, junto a su padre y hermano Leonardo.

En ese contexto, el lanzamiento de una nueva canción le llega en un momento de consolidación de carrera y con muy buenos augurios de cara a lo que se viene, como por ejemplo los Premios Juventud, en donde es una de las grandes candidatas a quedarse con la mayor cantidad de premios posibles.

El respaldo y sostén de su familia, en especial de su madre Aneliz Álvarez, es fundamental para la artista (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

ÁNGELA AGUILAR EXHIBE ESPECTACULAR VESTIDO EN SU NUEVA CANCIÓN “SE DISFRAZÓ”

La cantautora de 18 años sacará su primer sencillo en lo que va del año, un tema que es de su autoría y en el que ha colaborado también Gussy Lau -según el diario El Heraldo de México-, y que tendrá un videoclip muy elaborado, de acuerdo a las imágenes de intriga que ha lanzado la propia artista en su cuenta de Instagram.

El video dura apenas treinta segundos y aunque no hay declaraciones, sí aparecen palabras escritas que señalan lo que se viene: “Un hechizo, una historia de amor y un baile que lo cambiará todo, Ángela Aguilar ‘Se disfrazó’... muy pronto”.

No obstante, eso no es lo único que sobresale, ya que en todas las escenas se ve a Ángela muy bien ataviada con una vestimenta cual realeza, algo que combina con el apodo que le han dado sus seguidores, “La princesa de la música regional”.

No en vano su vestido, de un color azulino, con bordes y detalles finos se asemeja al de una princesa real en un cuento de hadas.

ÁNGELA AGUILAR SE ALISTA PARA LOS PREMIOS JUVENTUD 2022

A la par que prepara el anuncio final de su nuevo tema, la celebs anda alistándose para su presencia en los próximos Premios Juventud, que se llevarán a cabo el jueves 21 de julio en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot.

En dicho evento, la intérprete de “La chancla” está nominada a los siguientes premios: Artista femenino - On the rise”, “Mejor canción regional mexicana” por “Ahí donde me ven”, “Mejor fusión regional mexicana” por “Ella que te dio” con Jesse & Joy, “Álbum de la juventud femenino”, “Álbum, regional mexicano del año” por “Mexicana Enamorada”, “Quiero más” y “Mejor fandom”.