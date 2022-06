La vida de un artista suele ser cansada y extenuante, y a pesar de que muchos intentan presumir su mejor sonrisa y semblante, el éxito suele ser una mochila muy pesada y molesta. Ángela Aguilar es una de esas celebridades que ha llegado a sentir los estragos de la industria musical en carne propia. ¿Cómo así? Entérate más aquí.

Bien dicen que lo que se hereda no se hurta. Y es que Ángela Aguilar, la hija menor de Pepe Aguilar, decidió continuar el legado familiar y seguirle los pasos a su padre en el terreno de la música. Es más, a sus 18 años el éxito no le ha sido esquivo, logrando ser nominada para un “Premio Grammy” y dos “Grammys Latinos”. No obstante, no todo ha sido color de rosa para esta joven prodigio del canto.

Y es que durante el último video publicado en el canal de “Pepe Aguilar”, la intérprete de “Tu sangre en mi cuerpo” habló por primera vez sobre las consecuencias que padece tras dar una presentación en los escenarios ante miles de personas.

Aunque no entra en detalles profundos respecto a su estado anímico, la cantante mexicana reveló que sufre reiteradamente problemas de presión antes, durante y después de cada evento, padecimientos que la han incitado a tomar bebidas azucaradas con tal de no desmayarse.

“Como se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces durante, me tomó algo con azúcar, o sea, un refresco o uno de esos de energía del gimnasio, no de los que te dan energía, sino de los que te tomas en el gimnasio para hidratarte”, señaló en el citado video.

NORMALIDAD SANGUINEA

De acuerdo al instituto nacional del envejecimiento, los valores normales que indican una presión arterial adecuada son 120/80 mmHg, motivo por el que si un adulto presenta índices inferiores será considerado como paciente de presión arterial baja. En ocasiones, los síntomas son visión borrosa, sueño, náuseas, palpitaciones y fatiga muscular.

Cabe resaltar que durante el video subido a Youtube, Ángela evitó entrar en más detalles que revelen su estado anímico y de salud. Eso sí, confesó los alimentos que ingiere minutos previos de iniciar su show en vivo.

“Técnicamente no podría ni tomar ni comer nada antes de cantar porque podría afectar mi voz”, señaló la cantante de raíces mexicanas, aunque recordemos que durante su presentación de “Jaripeo Sin Fronteras”, Aguilar optó por tomar agua caliente con zumo de limón.

¿BURLA O SOBERBIA?

Hace días se encendió la polémica por un vídeo en donde Ángela Aguilar se vio involucrada. Resulta que en dicho fragmento, el cual fue subido a su historia personal de Instagram, se puede ver a la cantante descansando en un sofá mientras se acerca una mujer mostrándole un producto de internet.

Hasta ahí todo bien, sin embargo, se trataba de unos tenis que lucía la cantante y que, según el portal de venta, eran imitaciones, mientras que ella indicaba que los suyos son originales.

“No se parecen”, se escucha decir a una mujer entre risas, a lo que la cantante añade que “Son iguales”. Dicha conversación fue tomada como una burla por parte de internautas y diversos usuarios en Instagram.

Vale recordar que el producto en cuestión era la colección “Track for woman de Balenciaga” y, según la misma marca, están valorizados por encima de los 20 mil pesos mexicano.