Es la cantante más importante de la música regional mexicana y uno de los principales exponentes del género. Performance y talento que no solo son reconocidos en suelo azteca, sino a nivel internacional. De ello bien puede dar fe Ángela Aguilar ahora que acaba de ser nominada a 7 categorías de los “Premios Juventud” 2022, evento que se celebrará el martes 21 de julio en Puerto Rico.

La hija más joven de Pepe Aguilar, y la llamada a proseguir con el legado familiar, lanzó el 2021 su último álbum discográfico “Mexicana Enamorada” y continúa recogiendo los réditos por tamaña producción musical.

Es gracias a este disco que Ángela ha sido nominada a siete categorías en el evento que se desarrollará en el Coliseo José Miguel Agrelot, y en el que también se darán citas cantantes de reggaetón, música urbana y otros representes de la música regional mexicana, como Grupo Firme y Christian Nodal.

La cantante de "La Chancla" ha estado de gira por México y EEUU con su tour "Mexicana Enamorada" (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

LAS 7 NOMINACIONES DE ÁNGELA AGUILAR EN LOS “PREMIOS JUVENTUD” 2022

La intérprete de “Fruta prohibida” ha obtenido 7 nominaciones en esta edición de los “Premios Juventud” en virtud a la producción de su disco “Mexicana Enamorada”. Las categorías a las que ha sido nominada para ganar son:

“Artista femenino - On the rise”

“Mejor canción regional mexicana” por “Ahí donde me ven”

“Mejor fusión regional mexicana” por “Ella que te dio” con Jesse & Joy

“Álbum de la juventud femenino”

“Álbum regional mexicano del año” por “Mexicana Enamorada”

“Quiero más”

“Mejor fandom”

Por tal motivo, Ángela Aguilar, quien hace unos meses señaló que mantenía una relación con Gussy Lau, pero que en la actualidad no se ha vuelto a referir al tema, pidió a sus fanáticos en sus redes sociales que la apoyen votando por ella -se puede hacer hasta el 27 de junio-.

“Angelitxs, aún no puedo creer lo que hemos podido lograr juntxs con mi disco #MexicanaEnamorada, estoy muy agradecida con @premiosjuventud por estas 7 nominaciones: ”Artista femenino - On the rise”, “Mejor canción regional mexicana” por “Ahí donde me ven”, “Mejor fusión regional mexicana” por “Ella que te dio” con Jesse & Joy, “Álbum de la juventud femenino”, “Álbum regional mexicano del año”por “Mexicana Enamorada”, “Quiero más” y “Mejor fandom”. Angelitxs, gracias por tanto cariño”, escribió Aguilar en su cuenta de Instagram.

ÁNGELA AGUILAR YA BATIÓ UN RÉCORD EN LOS “PREMIOS JUVENTUD”

Con sus siete nominaciones, Ángela Aguilar -la celebs de México- se ha convertido en la artista mexicana con mayores nominaciones, delante de su compatriota Christian Nodal y por detrás de la banda tijuanense que lidera Eduin Caz.

La lista de máximos nominados la encabezan las superestrellas J Balvin y Karol G, con 11 nominaciones cada uno. Le siguen Rauw Alejandro (9 nominaciones); Farruko (8 nominaciones); Camilo, Ángela Aguilar y Grupo Firme (7 nominaciones); y Anitta, Christian Nodal, El Alfa, Maluma y Rosalía (6 nominaciones).