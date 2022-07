Volvió a llevarse las miradas de todos los presentes y televidentes que siguieron de cerca los Premios Juventud 2022. Ángela Aguilar no solo destacó por haberse quedado con dos de los premios más afamados de esta ceremonia, sino por la vestimenta muy original que utilizó para la gala y que tuvo como motivo principal “los milagritos mexicanos”.

La principal exponente femenina de la música regional mexicana se adjudicó el premio a “Artista Femenino – On The Rise”, por encima de personalidades como Tini, María Becerra y Cazzu, entre otras, pero este no fue el único reconocimiento que recibió la última hija de Pepe Aguilar.

Se quedó con el galardón del “Álbum Regional Mexicano del Año” por su disco “Mexicana Enamorada”, que ha sido todo un éxito en México y Estados Unidos, en donde su gira -del mismo nombre del álbum- ha tenido decenas de escenarios abarrotados y “sold out”.

La ceremonia se realizó el último jueves 21 de julio en suelo portorriqueño (Foto: Premios Juventud / Instagram)

ÁNGELA AGUILAR BRILLÓ CON SUS MÁS DE 2 MIL “MILAGRITOS” EN LA GALA DE LOS PREMIOS JUVENTUD

Antes de ser condecorada en el evento realizado en San Juan, Puerto Rico, Ángela Aguilar ya había empezado brillar. Y es que en la alfombra roja, la intérprete de “Ahí donde me ven” se lució con un vestido bastante diferente al que suele usar en sus presentaciones.

La cantautora lució una falda corta y dorada, la misma que tenía una gran cantidad de detalles brillantes. Y si bien en la transmisión por TV no se notó claramente, se trata de unos “milagritos”. Así lo indicó la propia celebs.

“Milagritos en Premios Juventud”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos con su vestimenta, que tuvo pegada alrededor de 2500 “milagritos”. Inmediatamente, el público mexicano entendió el mensaje pero no así todos sus seguidores en el ciberespacio.

Una de las instantáneas que subió a su cuenta de Instagram con el vestido en cuestión (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿QUÉ SON LOS “MILAGRITOS” A LOS QUE HIZO REFERENCIA ÁNGELA AGUILAR EN LA GALA DE LOS PREMIOS JUVENTUD?

En la cultura popular mexicana, estos son pedacitos de metales preciosos, lata, acero y hasta madera. El objetivo es crear una figura tridimensional con diseños tan variados como manos, piernas, corazones, la figura de un santo y más.

Los fieles católicos ofrecen estas piezas al santo o virgen de su devoción a cambio de pedirle un favor o, en su defecto, como agradecimiento por haberle hecho un milagro.