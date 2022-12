Ángela Aguilar es una cantante en ascenso que siempre da que hablar, ya sea por su música, su vida personal o sus actividades en redes sociales. Por algún motivo, es el centro de críticas constantes de algunos usuarios, sean estas justificadas o no. En esta ocasión, la hija de Pepe Aguilar ha vuelto a causar polémica por el hecho de lucir un lujoso bolso.

El pasado 17 de noviembre, la intérprete de 19 años compartió un carrusel de fotografías en las que aparece luciendo el atuendo que usó horas antes de los premios Latin Grammy en Las Vegas.

Se trataba de un conjunto monocromático de tonalidades cremas y doradas con un entallado ligeramente “oversized”.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue la cartera de la marca Prada, valorizada en unos 86 mil pesos mexicano, lo que equivale a 4358 dólares aproximadamente.

Mientras que algunas celebridades como Becky G, Lili Estefan, Jomari Goyso y Kany García dejaron comentarios positivos, reconociendo lo bien que se veía, otros usuarios no tuvieron la misma energía.

Captura de pantalla de la página web de la marca que muestra modelo del bolso que utilizó Ángela Aguilar (Foto: Prada)

LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ ÁNGELA AGUILAR POR LUCIR UN BOLSO DE DISEÑADOR

La sección de comentarios de la publicación de Ángela Aguilar está bastante dividida. Mientras algunos la han elogiado por su look, otros se han encargado en dar críticas destructivas a la joven artista. Principalmente, las opiniones objetan que suele mostrar los lujosos y costosos artículos que posee.

“La hoguera de las vanidades... Si no presumes la marca de tu blusa, bolso y pantalón, revientas, mijita”, “Si la marca no te patrocina, no entiendo la necesidad de esas fotos”, “La admiro como cantante, pero solo pasa presumiendo lujos y opulencia mucha arrogancia”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los “haters”.

Captura de pantalla de la sección de comentarios de la publicación de Ángela Aguilar (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

Pese a las críticas, Ángela ha tomado la decisión correcta: no prestar atención. Días después, ha seguido colgado fotografías de sus fabulosos atuendos y presentaciones.

La intérprete de “Ahí donde me ven” proviene de una familia de artistas que ya tienen años en el medio del entretenimiento y ella también está teniendo mucho éxito al llenar plazas y estadios. No debería ser una sorpresa que tenga la capacidad económica para comprar artículos de lujo.