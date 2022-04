La gran actriz mexicana Angélica Aragón cumple 50 años de vida artística este 2022 y está feliz por todo lo que ha logrado. Ahora la podremos ver interpretando a ‘Tencha’ en la película ‘No me digas solterona 2′, que llegará a las salas de cine el jueves 14 de abril. Ella se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.

Vuelves a las pantallas peruanas con la película ‘No me digas solterona 2′, ¿qué tal la experiencia?

Me dio mucho gusto trabajar con la directora Ani Alva, me quito el sombrero ante ella. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí.

Eres la mamá de la protagonista, ¿te pareces a ella en la vida real?

Soy muy distinta porque ‘Tencha’ tiene las actitudes de una generación tradicionalista. Mi abuela y mi madre fueron revolucionarias e independientes económicamente, yo crecí con ese ejemplo.

¿Qué haces al levantarte?

Sacar a mis animales. Convivo con gatos, perros, tortugas, peces… Ahora recién he traído una perrita bebé que había sido abandonada. No podía dejarla. Luego preparo mi propio yogur. Esto es cuando no tengo que grabar nada (risas).

La pandemia hizo que usáramos más la tecnología, ¿te costó adaptarte?

Sí, y no porque no pueda aprender, sino porque no me gusta este tipo de comunicación, me parece muy impersonal, siento que hay mucha hipocresía. Además, es un arma de doble filo, expones tu información personal y no sabes si realmente estás hablando con la persona que dice ser.

¿Dónde fueron tus vacaciones perfectas?

Más allá de tirarme en una playa, a mí me gusta visitar sitios arqueológicos e históricos. He conocido las pirámides de Egipto y Machu Picchu… ¡Uy! Recuerdo mis grandes visitas a Cusco, quedé fascinada. Antes de la pandemia fui con mi hija María a Creta, al sur de Grecia.

¿Qué recuerdos tienes de la telenovela ‘Mirada de mujer’?

Me conmueve mucho que siga transmitiéndose con el mismo éxito, tal vez, de hace 26 años. Tenemos una nueva generación que nos ve y, pese a que es una producción antigua, ha cautivado a los jóvenes.

Es una producción que se adelantó a su tiempo…

Claro, se mostraron temas que en esa época no eran bien vistos.

¿Qué te animó a regresar a Televisa?

Justamente el éxito actual de ‘Mirada de mujer’. Necesitaba hacer una producción nueva, por eso estoy en la serie ‘El último rey: El hijo del pueblo’. Interpreto a Dalia, una periodista que entrevista al gran Vicente Fernández en la última etapa de su vida.

Tu papá compuso un éxito de Vicente Fernández…

Mi papá fue un gran cantante, compositor y actor mexicano, él es el autor de ‘La ley del monte’.

Llevas muchos años en la actuación…

Son 50 años, medio siglo (risas). Empecé en la telenovela ‘El amor tiene cara de mujer’ en 1972.

Un mensaje a los jóvenes actores…

Que se preparen en todos los aspectos. Sin querer o solicitarlo nos volvemos líderes de opinión. El público está atento a lo que decimos o hacemos.

TE PUEDE INTERESAR

Son tentación se presentará en vivo en el Callao como parte de su reactivación musical

Carlos Álvarez anuncia que su hermano Arturo está hospitalizado: “Es un hombre fuerte, saldrá airoso”

Fiorella Rodríguez se hizo levantamiento de ‘bubis’ y se puso ácido hialurónico en el ‘totó’