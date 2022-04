Angelique Boyer y Sebastián Rulli conforman una de las parejas más estables y queridas del espectáculo. Tras siete años de relación, los actores no dejan de expresar su amor en cada oportunidad que tienen de interactuar con la prensa. Así, se ha hecho viral en TikTok un clip en donde se escucha a la artista revelar cuál es la parte del cuerpo de su novio que más le atrae.

MÁS INFORMACIÓN: Angelique Boyer impacta a sus seguidores tras aparecer con el cabello corto y negro

Conoce qué dijo la actriz de “Lo que la vida me robó” en su más reciente entrevista.

¿QUÉ DIJO ANGELIQUE BOYER?

Un clip viral en TikTok muestra el momento en el que la actriz hace una confesión, al revelar la parte del cuerpo que más le gusta de su pareja Sebastián Rulli. Ambos fueron abordados por una presentadora y es allí donde Angelique hace la declaración que subió la temperatura a su novio y a la testigo.

“Yo se que todo el mundo le ve todo porque tiene todo pa’ verle, en su lugar, muy bien puesto, pero sus manos… Ve el tamaño de esta mano”, dijo la artista.

En seguida, Boyer tomó la mano de Rulli, la mostró a las cámaras y le dio un tierno beso. La reacción de la reportera no se hizo esperar: “Ay no, voy a llorar, me muero de la envidia”, dijo emocionada.

Lo que más le gusta a Angelique Boyer de Sebastián Rulli pic.twitter.com/SIzTC4tQO0 — Lo + viral (@VideosVirales69) April 22, 2022

LAS REACCIONES DE LAS REDES SOCIALES

Los comentarios en las redes no tardaron en llegar y los seguidores de la pareja alabaron el gesto de la actriz, así como el atractivo del actor y la relación que ambos han construido. “Con eso Angelique Boyer lo dijo todo”, “El día en el que Angelique Boyer y Sebastián Rulli terminen dejaré de creer en el amor”, “¿Algo más ‘goals’ que Angelique Boyer y Sebastián Rulli en Tik Tok?”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Algo más goals que Angelique Boyer y Sebastián Rulli en Tik Tok ??! — La bbcita bb lin 🌸 (@paroxenina) April 22, 2022

UNA RELACIÓN SÓLIDA

En la actualidad, Angelique Boyer y Sebastián Rulli mantienen una de las relaciones más estables de la farándula. Así, a lo largo de los más de 7 años que tienen como pareja, han demostrado públicamente la confianza que existe entre ellos.

En una entrevista para TV y Novelas, Angelique Boyer reveló que el secreto de su relación se encuentra en la confianza y la madurez que ambos han desarrollado, pues se apoyan mutuamente en cada uno de sus proyectos, respetando sus individualidades y preocupándose tanto por su bienestar personal, profesional y de pareja.

Los actores tienen una relación de más de 7 años juntos (Foto: Angelique Boyer / Instagram)

“Nosotros tenemos un amor saludable, somos individuos que viven sus vidas. Él está ahorita enfocado en sus proyectos; en cambio, yo tengo oportunidad de descansar. Entonces, mi pareja me apoya para que yo descanse. Su tranquilidad es que yo esté bien, y mi tranquilidad es que él esté bien”, dijo ella en aquella ocasión.

¿DÓNDE SE CONOCIERON ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI?

Los actores se conocieron durante las grabaciones de la telenovela “Teresa” en 2010. Sin embargo, no iniciaron una relación sentimental, pues ambos tenían pareja en ese entonces. Angelique salía con el productor ‘El Güero’ Castro y Sebastián, con la presentadora Cecilia Galliano, con quien tuvo un hijo llamado Santiago.

Años más tarde, en el 2014, ambos artistas se reencontraron en la producción “Lo que la vida me robó” y, desde entonces, Rulli se ha encargado de conquistarla todos los días. Así, en septiembre de ese mismo año iniciaron una relación y siguen juntos hasta el día de hoy.

A menudo, la pareja sorprende compartiendo algunas de sus actividades diarias con sus seguidores de las redes sociales. Ciertamente, parece que mantienen una relación consolidada.