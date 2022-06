Gracias a hits de talla mundial como “Envolver”, el nombre de Anitta se ha popularizado en todos los rincones del planeta. No solamente por sus trends en redes sociales como Tik Tok o Instagram, sino además por sus exhuberantes acrobacias durante sus presentaciones en vivo. Sin embargo, poco se conoce de su lado más romántico. Entérate más de algunas reglas que todo “galán” debe seguir para poder conquistar a la garota.

No es ninguna novedad que la brasileña sigue acaparando portadas y titulares en todos los medios. Su hit más popular “Envolver” llegó a ser tendencia en varios países de Latinoamérica, posicionándola como una de las artistas revelación del 2022. A eso se le suma el rotundo éxito en sus conciertos, en los cuales no cabe ni siquiera un alfiler.

Lejos de su plano artístico, la nacida en Brasil se ha caracterizado por manejar un perfil muy mediático y sin “pelos en la lengua”. Esto se evidencia en una entrevista en donde no dejó nada al azar y respondió hasta las preguntas relacionadas a su sexualidad.

Y es que Anitta habló de todo, desde su orientación sexual, sus deseos como artista, e inclusive, dio los pasos o reglas que toda persona debe seguir sí o sí para salir con ella.

Durante la conversación en el canal de “Molusco TV” en YouTube, la cantante del género urbano habló tendido sobre varios temas que sus miles de fanáticos y seguidores de todo el mundo desean saber: los requisitos para una posible cita.

“Yo solo tengo dos reglas. No me voy con gente que tiene novia o esposa, eso no me gusta. Si tienen mujer o novia ya no, esa es la numero uno. La segunda regla es que no exista otro interés que no sea follar, son mis únicas reglas. Yo estoy pa lo que quieran, soy una persona libre, me encanta ser libre. Soy una rampletera y no me importa.”, sostuvo la reggaetonera entre risas al citado portal musical.

Respecto a la interrogante sobre los ofrecimientos sexuales que subsisten en la industria musical, Anitta fue tajante al revelar que no habría problemas en presumir un “hombre nuevo”, siempre y cuando sea su caso.

“Nunca me he acostado con alguien por interés. Los hombres siempre llegan y presumen una mujer nueva, pero ¿por qué las mujeres no podemos hacer lo mismo?”, señaló.

NO ACEPTÓ UNA RELACIÓN “OPEN MIND”

Finalmente, la artista latina indicó que se encuentra en planes y salidas con alguien de manera formal. Eso sí, preciso que “formalizó” su romance debido a que su actual novio no quería llevar a cabo una relación “open mind”.

“En este momento tengo una relación seria y hay exclusividad, pero yo quería tener una relación abierta. Si me haces sentir super bien, no necesito de nadie más.”, puntualizó la celebridad.