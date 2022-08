La muerte de Anne Heche a sus 53 años no hacen más que recordarnos que las estrellas solo están de paso. Y es que luego de ser desconectada del respirador artificial, la histrionisa dejó de existir en el hospital West Hills, ubicado al norte de Los Ángeles. No obstante, vale recordar que la vida de la protagonista de “Psicosis” siempre estuvo plagada de escándalos y escenas poco fortuitas a lo largo de estos últimos años.

Si bien su muerte ha enlutecido al panorama actoral del planeta entero, la carrera de Heche siempre será recordada gracias a sus épicos thrillers y cintas de suspenso en la pantalla grande. De hecho, la actriz estadounidense logró alzar un prestigioso premio EMMY en 1991 dentro de la categoría de “Mejor actriz joven”.

Sin embargo, el pasado viernes 5 de agosto su vida cesó intempestivamente luego de que su auto se saliera de control e impactara contra una casa. Tales hechos trajeron consigo un incendio que terminó por dejar en coma a la estrella de Hollywood, quien fue trasladada de inmediato al hospital más cercano. Lastimosamente, entró en un estado vegetal irreversible.

Pero no fue hasta este jueves que los médicos de turno le diagnosticaron muerte cerebral, haciendo que su agonía se extienda unos cuántos días más con tal de la revisión de sus órganos para un eventual trasplante.

A continuación, te presentaremos algunos hechos lamentables que padeció la actriz de 53 años a lo largo de su vida.

ANNE PERDIÓ A LA MAYORÍA SUS HERMANOS

Reconocida internacionalmente en la década de los 90 luego de su rol en el melodrama “Another World”, la vida de Heche siempre estuvo plagada de cámaras, micrófonos y colegas del panorama actoral. Sin embargo, no todo era un mundo de colores, puesto que la estadounidense padeció sendos episodios de tristeza y pérdida durante su infancia.

La actriz Anne Heche falleció este 12 de agosto a los 53 años. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Y es que desde muy joven la reconocida artista sufrió en carne propia la partida de tres de sus cuatro hermanos, siendo su hermana Cynthia la primera en partir con apenas dos meses de vida a causa de un ataque al corazón.

SU PADRE FUE DIAGNOSTICADO CON VIH

Los problemas siguieron de corrido luego de que su padre, Donald, pasara a la lista de infectados de VIH en Estados Unidos. Esto desencandenó una serie de rumores en donde se supo que el ministro bautista llevó una vida paralela junto al director del coro.

De hecho, en un diálogo de 1998 con Allure, la nacida en Ohio indicó que su papá llevaba una vida de lider de coro religioso mientras andaba por los bares gay durante la noche, quien finalmente falleció a la edad de 45 años.

La reconocida actriz padeció una vida de anécdotas y sucesos llenos de daños irreparables (Foto: AFP).

“Éramos pobres, pero decíamos que éramos ricos. Teníamos un padre que vivía una doble vida, pero fingíamos que estábamos absolutamente bien. Vivíamos en las calles pero lo negábamos. Todo lo que hicimos fue una mentira”, fue lo que declaró la histrionisa en ese entonces sobre la situación que padeció en su familia.

SU PADRE ABUSÓ DE ELLA

Sus declaraciones escritas en “Call Me Crazy” durante el 2001 dieron la vuelta al mundo luego de sindicar a su padre como un abusador. “Me violó ... me acarició, me puso en cuatro patas y abusó de mi”, redactó la histrionisa.

En ese sentido, también detalló que su madre siempre estuvo al tanto de tales monstruosos hechos, pero que decidió callar para su desdicha.

“Creo que mi padre era un adicto al sexo. Creo que veía a todo el mundo como un ser sexual. Pero creo que en ese momento estaba viviendo un estilo de vida muy extravagante”, fue lo que dijo en diálogo con el conocido periodista Larry King a mediados del 2001.

DOS HERMANOS Y UNA PÉRDIDA IRREPARABLE

Meses después de la pérdida de su progenitor, el luto volvería a tocar la puerta de Anne luego de ver como Nathan, su hermano de 18 años, fallecía tras colisionar su auto contra un árbol de la zona.

Y aunque las investigaciones recalcan que se trató de una maniobra evasiva y un descontrol del automóvil, nadie le sacó de la cabeza a Anne que Nathan habría cometido un suicidio.

Aunque pareciese poco creíble, su hermana también tuvo el mismo destino luego de fallecer en el 2006 a causa de un tumor cerebral.

SU MADRE NUNCA LA AMÓ

Por medio de un papel para la pantalla chica en 2004, Heche dramatizó a una madre con problemas de bebida. Tras su papel, confesó a “Los Angeles Times” que había interiorizado la idea de que su madre no la amba, además del abusos sistemático que padeció por parte de su progenitor.“Siempre me pregunté si mi madre estaba consciente, si puedes tratar a los niños de esa manera y aún amarlos”.

Una de las últimas imágenes de Anne Heche en marzo de este año, cuando atendió a una ceremonia de premios en California.

SU POLÉMICO ROMANCE CON ELLEN DEGENERES

En el aspecto amoroso también tuvo sus aspectos grises, puesto que Heche se enamoró perdidamente de Ellen Degeneres, y aunque trataron de llevar el compromiso a flote, la sociedad de aquel entonces tiró abajo tal conexión y la reputación actoral que venían construyendo.

La relación de ambas actrices se consolidó como uno de los romances más mediáticos del siglo pasado (Foto: Getty Images)

FUE TACHADA DE HOLLYWOOD

Su romance con DeGeneres no tuvo buenas consecuencias, puesto que la actriz fue incluida en la lista negra de Hollywood debido al revuelo que causó dicho compromiso amoroso entre ambas artistas. “El estigma asociado a esa relación fue tan terrible que rescindieron el contrato multimillonario que tenía y no trabajé en un estudio cinematográfico durante 10 años”, denunció la propia Heche.

INFIDELIDADES POR DOQUIER

Tras romper palitos con la actriz y reinsertarse de lleno en su carrera actoral, Heche contrajo nupcias con Coleman Laffoon en el 2001, quien le dio su primer hijo llamado Homer.

No obstante, Anne sacó los pies del plato con el actor James Tupper, lo que dio cabida a su primer divorcio mediático dentro del mundo hollywoodense y posterior noviazgo con el experto en artes escénicas.

Su relación duró hasta el 2018, eso sí, la actriz logró concebir a su segundo hijo llamado Atlas Heche Tupper.