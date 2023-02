‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ es el primer gran estreno de Marvel del 2023 y no solo destaca por introducir al temible ‘Kang El Conquistador’, sino también por dar inicio a la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Por ello, te contamos todo sobre el reparto y quién es quién en esta película.

La trilogía de ‘Ant-Man’ exhibirá por primera vez a ‘Kang El Conquistador’, el nuevo villano de la franquicia y quien cuenta con diferentes variantes, por lo cual veremos a Jonathan Majors en más de un proyecto de Marvel.

¿Quién es quién en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’?

Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) : El Vengador que protagoniza la película. Scott lanzó su libro autobiográfico y ahora, con la ayuda de su traje que le permite encogerse o crecer, deberá afrontar una nueva amenaza, esta vez en el Reino Cuántico.

: El Vengador que protagoniza la película. Scott lanzó su libro autobiográfico y ahora, con la ayuda de su traje que le permite encogerse o crecer, deberá afrontar una nueva amenaza, esta vez en el Reino Cuántico. Hope Van Dyne/ The Wasp (Evangeline Lilly) : La hija de Hank Pym que heredó su traje de The Wasp de su madre. Ahora, acompaña a Ant Man en sus peleas y también a Scott en el plano sentimental.

: La hija de Hank Pym que heredó su traje de The Wasp de su madre. Ahora, acompaña a Ant Man en sus peleas y también a Scott en el plano sentimental. Kang el Conquistador (Jonathan Majors): es el nuevo villano de la película y será pieza clave en esta Fase 5 de Marvel. Tiene la capacidad de trasladarse a cualquier tiempo y universo gracias a unas herramientas del futuro, pero termina en el Reino Cuántico.

Jonathan Majors como Kang el Conquistador en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) : La madre de Hope y esposa de Hank Pym. Se desempeñó como la súper heroína The Wasp hasta que se perdió en el Reino Cuántico. En este filme, se verá más sobre qué hacía mientras estaba atrapada.

: La madre de Hope y esposa de Hank Pym. Se desempeñó como la súper heroína The Wasp hasta que se perdió en el Reino Cuántico. En este filme, se verá más sobre qué hacía mientras estaba atrapada. Hank Pym (Michael Douglas) : es el padre de Hope. Ex agente de S.H.I.E.L.D. y fundador de Pym Technologies.

: es el padre de Hope. Ex agente de S.H.I.E.L.D. y fundador de Pym Technologies. Cassie Lang (Kathryn Newton) : La hija de Scott y por quien el Vengador pondrá en juego su vida para rescatarla de las manos de Kang El Conquistador.

: La hija de Scott y por quien el Vengador pondrá en juego su vida para rescatarla de las manos de Kang El Conquistador. MODOK (Corey Stoll) : Esta máquina asesina buscará aniquilar a Ant-Man en venganza de lo que le sucedió en ‘Ant-Man’ cuando fue vencido mientras era Yellowjacket y se encontraba desaparecido desde entonces.

: Esta máquina asesina buscará aniquilar a Ant-Man en venganza de lo que le sucedió en ‘Ant-Man’ cuando fue vencido mientras era Yellowjacket y se encontraba desaparecido desde entonces. Quaz (William Jackson Harper): Es un telépata que también lucha como parte de la resistencia en el Reino Cuántico. También tiene como fin combatir a las huestes de Kang el Conquistador.

¿Cuándo se estrena ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’?

El estreno de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ está programado para el jueves 16 de febrero en Perú y otros países de Latinoamérica. Además, es importante mencionar que el preestreno tendrá lugar este miercoles 15 en diferentes cines nacionales.

