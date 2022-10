Este lunes 24 de octubre se estrenó el trailer oficial de ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’, la esperada tercera entrega del popular ‘Hombre hormiga’ de Marvel que llegará a las salas de cine del mundo el 17 de febrero del 2023.

Con una duración de 2:20 minutos, el avance de la cinta muestra la vida de Scott Lang (Paul Rudd). y su vida tras los eventos de Avengers: Endgame, como una persona común y corriente.

Los eventos en la tranquila vida de Scott darán un giro de 180 grados cuando su hija Cassie, ya convertida en una joven adolescente, envíe una señal al reino cuántico, ocasionando que todos viajen a aquella zona que hasta ahora había sido poco explorada en el Universo Cinematográfico de Marvel.

‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ da inicio a la esperada Fase 5 de Marvel e introduce, según estas primeras imágenes, al villano ‘Kang, el conquistador’, interpretado por Jonathan Majors, quien ya hizo su aparición en la serie de ‘Loki’.

SINOPSIS OFICIAL

Tercera entrega de las aventuras del superhéroe más diminuto de Marvel. Tras los hechos sucedidos en Vengadores: Endgame, Scott Lang (Ant-Man) tendrá que prepararse para vivir nuevas aventuras.

ELENCO

El reparto de ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ lo encabezan Paul Rudd (The Catcher was a Spy, Mute), Evangeline Lily (Pequeño demonio, Trilogía El Hobbit), Michael Peña (Dora, la exploradora , 12 valientes), Michael Douglas (Código abierto, enganchados a la muerte) y Michelle Pfeiffer (Asesinato en el Orient Express, Madre! ).

