Antonio Banderas: Su ex Melanie Griffith reveló que tiene epilepsia y que mejoró tras divorcio [VIDEO y FOTOS]

Melanie Griffith se atrevió a romper su silencio y decidió lanzar una seria acusación contra su exesposo, el galán de Hollywood Antonio Banderas. Y es que la actriz de Lolita confesó que padece de epilepsia desde hace varios años y que solo mejoró cuando se separó del actor.

‘El divorcio fue una verdadera cura para mí’, aseguró durante una conferencia organizada por Women’s Brain Heatlh Initiative en Los Ángeles. Con esta afirmación dejó entrever que era Antonio Banderas el detonante de sus episodios de epilepsia.

Asimismo, reveló que las convulsiones más graves que sufrió en los últimos años coincidieron con varias situaciones de estrés que la tenían viviendo al límite. Sin embargo, los médicos tardaron nada menos que 20 años en descubrir el origen de condición.

‘Nunca supe por qué sucedía. Los últimos dos ataques los sufrí a bordo de un barco en Cannes. Tuve una gran convulsión y me llevaron al médico, luego volvimos al yate y me dio otra. Cuando volví a los Estados Unidos me dijeron que tenía epilepsia, algo que jamás me habían dicho en estos 20 años’, dijo la exesposa de Antonio Banderas.

Шокирующее признание Мелани Гриффит о здоровье и браке с Бандерасом 🤔читай на peopletalk.ru 👈#peopletalkru #family #melaniegriffith Una publicación compartida de PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 5:26 PDT

En ese sentido agregó que la pesada carga de las madres de familia las obliga a estar en situaciones tan estresantes que pueden desencadenar cualquier mal. ‘Las mujeres nos hacemos cargo de la familia, tenemos marido, una vida, los niños, la casa, vamos también a trabajar, no podemos dormir por la noche porque estábamos con los hijos… Creo que no he dormido bien en los últimos 35 años. Todavía no lo hago’, confesó.

Cabe indicar que Antonio Banderas y Melanie Griffith se divorciaron en el 2014. La pareja compartió 18 años de matrimonio y una hija llamada Stella del Carmen, quien a la fecha tiene nada menos que 21 años.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.