A pesar de que Anuel AA ya tenga su vida hecha a lado de Yailin la más viral, los rumores entre el puertorriqueño y su ex novia Karol G siguen sonando más que nunca. Y es que un curioso detalle no pasó inadvertido para los seguidores del género urbano. ¿Será que no la supera?

Si bien muchos de los oyentes del género urbano dan por hecho de que Anuel y Karol G tiene caminos totalmente separados, un nuevo indició revelado en redes sociales puso de patas arriba al panorama musical y el mundo del internet en las últimas horas.

Resulta que Anuel publicó un video en sus redes sociales que, si no fuese por el ojo crítico de sus seguidores, pasaría totalmente inadvertido ante sus millones de sus seguidores.

Y es que miles de sus seguidores se dieron cuenta de que la chamarra que llevaba puesta el cantante se parece bastante a una que vestía cuando estaba de novio con Karol G, generando miles de comentarios en su publicación inicial y reviviendo los viejos rumores de una eventual lucha de dimes y diretes entre ambos. ¿Se molestará Yailin la más viral?

El cantanet Anuel AA subió un video en sus redes sociales con esta peculiar chaqueta (Foto: Anuel AA / Instagram)

En los dichos mencionados en la caja de comentarios del post, miles de internautas comenzaron a nombrar a Karol G y la susodicha chamarra amarilla con negro. De acuerdo a los seguidores, luce sumamente igual al que utilizó la colombiana junto a su Rolls Royce Ghost en el 2021.

La colombiana Karol G lució esta prenda a inicios del 2020 (Foto: Karol G / Instagram)

“Pero está igualita que a la de tu ex”, “¿Esa no es la chaqueta de Karol G?”, “Lo que hace Anuel para llamar la atención”, “Indirectas en pleno 2022, vaya tela”, fueron los algunos de los comentarios que se visionan en el post del video.

Eso sí, aún no se sabe con exactitud si la prenda sería la misma o si alguno de los dos empezó a tirar indirectas a pocos días de las fiestas decembrinas. No obstante, los rumores siguen su curso y hasta se dice que el cantante de “Sola” también tendría un reloj de ella.