En los escenarios y en la vida, un hombre rudo y dispuesto a todo por su pareja. El cantante Anuel AA no duda en sacar las garras y las uñas para defender a Yailin, su actual novia. Y es que sus miles de fanáticos no pierden la oportunidad para recordarle su relación con Karol G. Eso sí, el ‘trapero’ no duda y señala que su corazón está en posesión de la dominicana.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce los comentarios más polémicos entre Anuel AA y Karol G tras separarse

Tras terminar con Karol G, el cantante urbano Anuel AA se ha visto siempre en la polémica y el foco mediático de la prensa, ya que muchos de sus fanáticos consideran que siempre está mandando indirectas en sus presentaciones hacia la intérprete de “Mami”. Sin embargo, existen seguidores que suben y editan fragmentos de los conciertos del intérprete de “Sola” a las redes sociales, generando así controversia y polémica entre ambos.

Aunque en un principio los ignoraba, el puertorriqueño dejó de lado la compostura y la calma para responder las críticas e indirectas que miles de internautas suben al internet sobre su pasada relación con la popular “Bichota”.

“Yo mato y muero por Jorgina. Apréndansela y paren de estar editando vídeos que Yailin es lo mejor que me ha pasado. ¡¡Así es que la vamos a cantar!!”, posteó Anuel en sus historias de Instagram.

SUPER ENAMORADO

No es la primera vez que el artista del género urbano hace público su amor por Yailin, quien es el blanco favorito de sus seguidores y haters en Instagram, Facebook y TikTok.

“Tengo un problema de manejar el enojo, necesito clases. Dejen de hablar de Yailin, que en serio está trayendo consecuencias en la vida real”, dijo en sus redes sociales. “¿Cuándo tú has visto que han tocado a alguien que ande conmigo? ¿Cuándo tú has visto que le han faltado el respeto a alguien que ande conmigo. Nunca, a Yailin nadie la va a tocar”, sostuvo un enojado Anuel.

Es más, añadió que era capaz de propiciar un golpe al mismísimo estilo de Will Smith a quien intente ser atrevido con su novia.

“Pal que se quiera poner payaso con @yailinlamasviralreal Eso es lo que le va a pasar”, dijo. “Si no es en televisión, pues ya ustedes saben, va a ser peor”, ironizó uno de las más grandes celebridades del trap latino.