Aclamados como una de las parejas del momento, los famosos Anuel AA y Yailin La Más Viral pasaron uno de los sustos más grandes de sus vidas cuando se dirigían rumbo a tierras mexicanas para un concierto. ¿Qué pasó? Pues, estuvieron a punto de perder la vida. Eso y más aquí.

¡Un gran susto! Cuando todo parecía ser un día común y corriente para los esposos Anuel AA y Yailin La Más Viral, un inesperado suceso puso en peligro su vida y al bebé que viene en camino. ¿Qué sucedió exactamente?

Según reportaron ambas estrellas musicales por medio de Instagram, estuvieron a punto de tener un fatídico suceso al momento de partir, pero por fortuna, todo salió bien para ellos.

Anuel AA y Yailin La Más Viral se casaron por civil el 10 de junio de 2022 (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

“Gracias a Dios estamos vivos”, escribió el puertorriqueño. “Gracias Papá Dios por darnos otra oportunidad”, añadió la esposa de Anuel AA.

¿QUÉ PASÓ CON ANUEL AA Y YAILIN LA MÁS VIRAL?

El dúo musical de Puerto Rica iba camino a Monterrey, México, para seguir con la gira que tiene pendiente el reggaetonero. Al momento de tomar el avión, sucedió algo inesperado que evitó que despeguen, forzando un aterrizaje inesperado.

La intérprete agradeció por otra opotunidad de vida (Foto: Yailin la más viral / Instagram)

Es así que, tras una salida de emergencia, los intérpretes de “Si tú me busca” optaron por grabar todos los hechos con sus celulares, e incluso, el puertorriqueño mostró a sus seguidores el daño que padeció el avión y el cristal roto luego del accidente vivido.

“¡Gracias a Dios estamos vivos! Parece que la muerte andaba rondando hoy por ahí, pero mi Dios es más fuerte. En el despegue yo declaré en nombre de Jesús aterrizar sanos y salvos como siempre, sin saber lo que nos esperaba. Y así mismo fue”, publicó el intérprete de “Sola” a través de su Instagram personal.

El cantante urbano estuvo a punto de perder la vida junto a su flamante esposa (Foto: Anuel AA / Instagram)

No cabe duda de que cuando no es tu hora, simplemente no te toca. Nos alegra verlos sanos y salvos, chicos.